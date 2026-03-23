Colo Colo llega presionado a su segundo partido en la Copa de la Liga, y no es menor. El empate ante Coquimbo Unido dejó dudas en el Monumental y encendió las alarmas en el cuerpo técnico liderado por Fernando Ortiz.

En un torneo donde sólo clasifica un equipo por grupo, cada punto pesa. Por eso, en Macul ya comenzaron los ajustes fuertes pensando en Deportes Concepción, en un duelo que puede marcar el rumbo albo en la competencia.

Colo Colo y Fernando Ortiz sacuden la formación para la Copa de la Liga

La decisión está tomada: Fernando Ortiz no quedó conforme con lo visto en el debut y mete mano al equipo titular. El técnico argentino evaluó rendimientos individuales y optó por cambios inmediatos.

En esa línea, dos de los nombres que llegaron como refuerzos no lograron convencer. Pese a tener minutos desde el arranque, su impacto estuvo lejos de lo esperado, lo que aceleró la determinación del DT.

El mensaje es claro en el Monumental: el rendimiento manda, sin importar cartel ni trayectoria reciente.

Los jugadores que pierden terreno tras el empate con Coquimbo Unido

Matías Fernández y Javier Méndez quedaron en el foco tras el estreno albo. Si bien el lateral incluso aportó con un gol, su desempeño general no terminó de convencer al cuerpo técnico. El caso del defensor uruguayo también generó análisis interno, especialmente por su incidencia en el gol rival. Situaciones puntuales que terminaron pesando en la evaluación final.

Por lo mismo, ambos salen del equipo titular de cara al duelo en Concepción. En su lugar, aparecen Jeyson Rojas y Jonathan Villagra, quienes tendrán la misión de darle mayor solidez al equipo.

El primer gol de Matías Fernández con la camiseta del Eterno Campeón 🤟🏻⚪️⚫️



¡Vamos por más, Mati! pic.twitter.com/9SScM2UOaM — Colo-Colo (@ColoColo) March 22, 2026

La formación de Colo Colo y el duelo clave ante Deportes Concepción

Con los cambios definidos, Colo Colo prepara una oncena que mezcla ajustes defensivos y continuidad en ataque. La idea de Ortiz apunta a mayor equilibrio y control del juego.

La probable formación sería con Fernando De Paul en portería; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Cristián Riquelme en defensa; Álvaro Madrid, Tomás Alarcón y Felipe Méndez en mediocampo; dejando en ofensiva a Claudio Aquino, Leandro Hernández y Yastin Cuevas.

El partido se jugará este martes a las 20:30 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo, un escenario donde Colo Colo se juega más que tres puntos: se juega su continuidad en la pelea.