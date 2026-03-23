La reformalización de Aníbal Mosa ya tiene fecha y puede cambiar el rumbo del caso por licencias irregulares en Nancagua. El presidente de Blanco y Negro comparecerá este miércoles 25 de marzo ante el Juzgado de Garantía de Santa Cruz, instancia donde se evaluará si su causa se cierra con un procedimiento abreviado o avanza directamente a juicio oral.

El dirigente es hoy el único vinculado a Colo Colo que sigue enfrentando cargos. El resto de los involucrados, principalmente jugadores, logró acuerdos con la Fiscalía durante 2024, lo que dejó a Mosa como la última figura del club en pie dentro del proceso judicial.

¿Por qué Aníbal Mosa no cerró su caso como los jugadores?

El origen del caso se remonta a un sistema detectado entre 2016 y 2023, donde futbolistas, dirigentes y cercanos habrían obtenido licencias de conducir clase B sin rendir los exámenes exigidos. Todo ocurrió en la Municipalidad de Nancagua, bajo la gestión del entonces jefe de tránsito Aníbal Valenzuela, quien luego fue electo alcalde.

En su momento, varios jugadores optaron por un acuerdo con la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins. A cambio de cerrar la causa, entregaron indumentaria deportiva a una escuela de fútbol local, avaluada en un millón de pesos.

Mosa, en cambio, no siguió ese camino. Su decisión de continuar en tribunales lo mantiene en una situación distinta, con un escenario abierto que ahora entra en fase crítica.

¿Qué define la audiencia del 25 de marzo en Santa Cruz?

La reformalización no solo ajusta los cargos: también marca el punto donde la Fiscalía puede tomar una decisión definitiva. En ese contexto, el fiscal de alta complejidad Javier von Bischoffhausen explicó en conversación con CHV que la instancia busca determinar si se alcanza un procedimiento abreviado o si se cierra la investigación para formular acusación y llevar el caso a juicio oral.

Esto último abriría el escenario más complejo para el dirigente albo. Todo se resolverá en una audiencia que, más allá de lo judicial, vuelve a instalar presión sobre la conducción de la concesionaria que administra al club.