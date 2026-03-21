Un sorpresivo remezón sacudió al Monumental a horas del esperado debut de Colo Colo frente a Coquimbo Unido por la Copa de la Liga. Mientras el equipo afinaba los últimos detalles para el estreno copero, el técnico Fernando Ortiz golpeó la mesa con fuerza: borró de la citación a un jugador habitual por estricta decisión técnica y llamó de urgencia a una inesperada joya de la cantera para potenciar la ofensiva alba.

¿Qué bajas tiene Colo Colo para su debut por la Copa de la Liga?

Colo Colo debuta este sábado 21 de marzo ante Coquimbo Unido por la Fecha 1 del Grupo A de la Copa de la Liga 2026, en un torneo donde solo el líder avanza a semifinales y el campeón clasifica a la Copa Libertadores 2027.

El escenario no es simple. El Cacique enfrentará tres partidos en apenas diez días (Coquimbo, Deportes Concepción y Huachipato), lo que obliga a administrar el plantel desde el arranque. Para este primer duelo ante los Piratas, Fernando Ortiz tiene dos bajas confirmadas, uno es Javier Correa, quien se lesionó en el entrenamiento del día siguiente del encuentro ante Huachipato, y el otro es el zaguero Joaquín Sosa, a quien decidieron cuidar con vista al choque del próximo martes en el sur ante el “León de Collao”.

¿A quién “borró” Fernando Ortiz de la citación?

Pero lo que verdaderamente encendió las alarmas en Macul no fueron las ausencias obligadas, sino una drástica decisión táctica. Al entregar la lista de citados, llamó profundamente la atención la ausencia de Francisco Marchant.

El jugador fue derechamente borrado de la nómina y ni siquiera irá al banco de suplentes. Lo más llamativo es que su nombre no figura en el parte médico oficial del club, por lo que su exclusión responde netamente a una decisión técnica que Fernando Ortiz seguramente tendrá que explicar tras el pitazo final.

Para llenar ese vacío y darle un nuevo aire a la ofensiva, el estratega argentino decidió mirar hacia el semillero y convocó a Danilo Saavedra (19). El prometedor delantero, categoría 2007, recibe así un inesperado llamado de confianza y buscará aprovechar su gran oportunidad para deslumbrar a la hinchada colocolina en esta naciente Copa de la Liga.

Junto a los amigos de @jugabet_cl damos a conocer la 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 para jugar ante Coquimbo Unido por la Copa De La Liga 🏆⚪⚫ pic.twitter.com/VBVveMh5vG — Colo-Colo (@ColoColo) March 20, 2026

¿Cuándo juega Colo Colo vs Coquimbo Unido por la Copa de la Liga?

El esperado debut del “Cacique” ante el cuadro “Pirata”, válido por la Fecha 1 del Grupo A de la Copa de la Liga 2026, está programado para este mismo sábado 21 de marzo. El balón comenzará a rodar a partir de las 18:00 horas en el césped de Macul.