El estreno de Colo Colo en la Copa de la Liga se vio empañado este viernes 20 de marzo por una noticia de último minuto emanada desde los entrenamientos en Macul. El equipo dirigido por Fernando Ortiz, que venía de celebrar ante Huachipato, sufrió la baja confirmada de Joaquín Sosa para el duelo ante Coquimbo Unido. El defensor uruguayo no logró recuperarse de las molestias físicas que arrastraba y obligó al cuerpo técnico a mover las piezas de la estantería titular a menos de 24 horas del pitazo inicial.

La sorpresiva baja de Colo Colo para su debut

El “Cacique” venía con el ánimo al máximo. Tras dejar atrás el importante triunfo ante Huachipato por el Campeonato Nacional 2026, el plantel dirigido por el “Tano” Ortiz se concentraba de lleno en arrancar con el pie derecho en el nuevo certamen, el cual entrega un codiciado cupo a la próxima edición de la Copa Libertadores 2027.

Sin embargo, el panorama se nubló de golpe en Macul. Fue el periodista Daniel Arrieta, en el programa Pelota Parada de TNT Sports, quien entregó las malas noticias que dejaron a los hinchas albos tomándose la cabeza en la previa del duelo sabatino válido por el Grupo A.

¿Qué jugador de Colo Colo es baja para el debut ante Coquimbo Unido?

Lamentablemente para el técnico argentino, no podrá contar con uno de sus titulares indiscutibles en la zaga alba: el defensor central uruguayo Joaquín Sosa.

“Quien sigue al margen es Joaquín Sosa, el uruguayo que seguramente quedará al margen del partido del sábado. Arrastra una molestia en el talón, algo que se acrecentó frente a Huachipato”, detalló el reportero que cubre el día a día en Macul.

Además, Arrieta anticipó que el charrúa ni siquiera se vestirá para ir a la banca. “Me parece que no lo quieren arriesgar y queda al margen el uruguayo Sosa del próximo partido que va a tener Colo Colo”, sentenció el periodista.

La lesión de Joaquín Sosa / Photosport

¿Cómo solucionará Colo Colo la baja de Joaquín Sosa?

Como en el fútbol las desgracias de unos son las oportunidades de otros, la sorpresiva baja del zaguero charrúa le abre la puerta grande a otro defensor del plantel.

Con este escenario, Javier Méndez, el otro zaguero charrúa de Colo Colo, asoma como el gran candidato para sumar su primera titularidad en la defensa alba. Será una vitrina inmejorable para empezar a mostrarse y demostrarle a Fernando Ortiz que es una alternativa real y confiable para la exigente temporada que recién comienza.

abe recordar que el exjugador de Peñarol no ha sumado minutos oficiales desde su llegada a Colo Colo. El defensor fue titular durante la pretemporada en Uruguay, en la Serie Río de la Plata, pero desde entonces Joaquín Sosa y Jonathan Villagra se adueñaron de la zaga titular.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Coquimbo Unido?

El partido por la primera fecha del Grupo A de la Copa de la Liga está pactado para este sábado 21 de marzo en el Estadio Monumental. El Cacique busca ratificar su condición de favorito ante un cuadro coquimbano que siempre complica en Pedrero, en un duelo que marcará el estreno oficial de los albos en este nuevo certamen nacional.

En resumen

La baja: Joaquín Sosa (defensor uruguayo).

Joaquín Sosa (defensor uruguayo). Motivo: Dolencia en el talón tras el duelo con Huachipato.

Dolencia en el talón tras el duelo con Huachipato. El reemplazo: Javier Méndez asoma como el titular en la zaga.

Javier Méndez asoma como el titular en la zaga. El partido: Sábado 21 de marzo ante Coquimbo Unido en el Monumental.

¿Crees que la ausencia de Sosa pesará en la defensa alba o es el momento ideal para que Javier Méndez demuestre que puede ser titular en el Cacique? Comenta con nosotros en AlAireLibre.cl.