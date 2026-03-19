Mientras el equipo de Fernando Ortiz disfruta del liderato del Campeonato Nacional 2026 y se prepara para el debut en la Copa de la Liga, en las oficinas de Macul se cocina un plan que va mucho más allá de lo deportivo. Tras meses de absoluto hermetismo y reuniones reservadas, Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, alzó la voz para confirmar que un trabajo gestado “en las sombras” está a punto de ver la luz, generando una expectación total en la fanaticada alba.

¿Qué anunció Edmundo Valladares sobre el proyecto del renovado Estadio Monumental?

El timonel del CSD confirmó que el plan de remodelación de la “Ruca” ha entrado en una fase decisiva tras la reactivación de la comisión estadio. Valladares reveló en ADN Radio que se ha realizado un “trabajo silencioso y reuniones de manera reservada” para concretar avances reales. Aunque no dio una fecha de inicio de obras, sentenció que “prontamente habrá novedades importantes” y que esta vez los anuncios se harán solo con “hechos concretos” para no fallarle a la hinchada.

¿Habrá un nuevo Estadio Monumental? Lo que se sabe del plan para 2026

La ilusión del hincha se encendió nuevamente tras las palabras de Valladares, donde fue enfático en la cautela: “La idea es que los anuncios que se puedan hacer sean con hechos concretos, no cometer errores del pasado e informar lo que se vaya concretando”. Este avance silencioso cuenta con el respaldo total de la mesa de Blanco y Negro, incluyendo a Aníbal Mosa, quien recientemente fue tajante: “Habrá un nuevo estadio, pase lo que pase echaremos a andar ese proyecto”. La reactivación de la comisión técnica es el primer paso real para que la maqueta del centenario comience a materializarse.

¿Por qué el anuncio de Colo Colo genera dudas en la hinchada?

A pesar del optimismo, el pueblo albo recuerda que hace casi un año se presentó una maqueta que no tuvo movimientos físicos en Pedrero. Valladares, consciente de esto, mandó un mensaje de tranquilidad: “Estamos muy satisfechos de poder ayudar a que se reactivara la comisión estadio. Se está trabajando de forma responsable por todos los sectores de la mesa”. El objetivo actual es amarrar la fórmula de financiamiento antes de lanzar el anuncio definitivo, buscando que esta vez la “noticia importante” sea el inicio de la construcción.

En Resumen

El Anuncio: Edmundo Valladares confirmó avances inminentes en el proyecto del estadio.

Edmundo Valladares confirmó avances inminentes en el proyecto del estadio. Estrategia: Se optó por un “trabajo silencioso” para evitar falsas expectativas.

Se optó por un “trabajo silencioso” para evitar falsas expectativas. Comisión Estadio: La instancia técnica de Blanco y Negro ya está operativa y sesionando.

La instancia técnica de Blanco y Negro ya está operativa y sesionando. Respaldo: Aníbal Mosa ratificó que el proyecto es la prioridad número uno del centenario.

¿Crees que esta vez los anuncios de la dirigencia pasarán de las maquetas a la realidad o es otra estrategia de Blanco y Negro? Comenta con nosotros en AlAireLibre.cl.