La tranquilidad en el liderato de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2026 se vio interrumpida por un doble golpe que afecta directamente a su ofensiva. Mientras el equipo de Fernando Ortiz prepara su debut en la Copa de la Liga, el delantero argentino Javier Correa confirmó la gravedad de sus molestias físicas tras una fatídica práctica en el Monumental. En paralelo, el histórico Claudio Borghi lanzó una advertencia sobre el complejo clima que rodea al atacante y las palabras del “Bichi” sobre el momento del delantero en el Cacique encendieron las alarmas.

¿Qué lesión tiene Javier Correa y cuánto tiempo estará fuera en Colo Colo?

Tras someterse a exámenes en la Clínica Meds, se confirmó que el delantero sufrió un desgarro en el isquiotibial de su pierna izquierda. Esta lesión lo mantendrá alejado de las canchas por un periodo estimado de cuatro semanas (un mes). El atacante se perderá los duelos de la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido, Deportes Concepción y Huachipato, proyectando su regreso oficial recién para mediados de abril.

¿Por qué Claudio Borghi advirtió a Javier Correa en Colo Colo?

El “Bichi”, voz autorizada en el mundo albo, analizó en Picado TV el quiebre emocional entre el atacante y la fanaticada. “Es difícil cuando el público se pone en contra de ti. Lo que hagas les va a caer mal”, expuso Borghi, haciendo hincapié en gestos del jugador como salir enojado o hacer callar a la gente. Según el ex DT, ser extranjero y el foco de la prensa hace que la estadía sea “más compleja”, comparando su situación con la presión que vivió en su momento el portero Brayan Cortés.

“No sé si es el único jugador que hace callar a la gente o sale enojado, no lo es. Pero es extranjero, el periodista opina y la gente se va colgando”, añadió. “Me acuerdo a la salida de Brayan Cortés que, si bien es diferente, la gente se va colgando de la mala noticia y hace más compleja la estadía de los jugadores en este caso”, sentenció.

Los partidos que se pierde Javier Correa por su lesión

El desgarro llega en el peor momento, justo cuando Maximiliano Romero se afianza como el “9” titular. Con este diagnóstico, Correa queda descartado para el estreno en la Copa de la Liga este sábado 21 de marzo (18:00 hrs) ante Coquimbo Unido. Además, se ausentará en los choques contra Deportes Concepción y la revancha ante Huachipato, dejando a Yastin Cuevas como la principal alternativa de recambio en la ofensiva del Cacique.

Para Javier Correa, esta lesión es mucho más que un problema físico. Es un alto forzado en un momento donde su crédito con el hincha está bajo mínimos. La recuperación de su isquiotibial será rápida comparada con la tarea de revertir la imagen negativa ante un público que, como dice Borghi, ya “se colgó de la mala noticia”.

En Resumen

Diagnóstico oficial: Desgarro en el isquiotibial izquierdo.

Desgarro en el isquiotibial izquierdo. Tiempo de baja: 4 semanas (1 mes aproximadamente).

4 semanas (1 mes aproximadamente). Partidos fuera: Coquimbo Unido, Deportes Concepción y Huachipato.

Coquimbo Unido, Deportes Concepción y Huachipato. Conflicto: Borghi advierte sobre el “divorcio” con la hinchada por actitudes del jugador.

¿Crees que Javier Correa podrá revertir su situación en Colo Colo después de esta lesión o el puesto ya es propiedad de Maxi Romero? Comenta con nosotros en AlAireLibre.cl.