Colo Colo es líder exclusivo del Campeonato Nacional 2026 con 15 puntos y una estructura que empieza a consolidarse bajo el mando de Fernando Ortiz. La línea de tres defensores, el orden táctico y la eficacia sin necesidad de brillo han permitido al equipo afirmarse tras el tropiezo en el Superclásico. El triunfo ante Huachipato ratificó que el Cacique sabe competir y defender ventajas.

Pero el miércoles trae más que celebración. El déficit en la regla Sub 21 se transforma en amenaza concreta, la visita a Deportes Concepción podría jugarse sin hinchas albos, Lautaro Pastrán empieza a hablar de continuidad y Javier Méndez, pese a no sumar minutos, mueve piezas desde la banca. El líder funciona… pero los frentes abiertos son reales.

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En resumen

Colo Colo suma 489 minutos Sub 21 y necesita 61 por partido para cumplir.

Se define si habrá hinchas albos en el Ester Roa.

Pastrán quiere seguir en el club y ya compite por titularidad.

Méndez gana protagonismo desde la banca.

Romero abrió debate con una jugada dividida.

El líder tiene frentes abiertos dentro y fuera de la cancha.

Sigue en AlAireLibre.cl el Colo Colo HOY minuto a minuto: reunión clave por el aforo en Concepción, decisiones de Ortiz sobre los juveniles, movimientos en el plantel y todas las novedades del puntero antes del debut en la Copa de la Liga.