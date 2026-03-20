Tomás Alarcón se convirtió en una de las grandes preocupaciones de Colo Colo. El volante, de buen 2026, sufrió una fractura nasal, lo que alertó al cuerpo médico de los albos.

Debido a esto, le confeccionaron una máscara para que pueda seguir jugando. Y si bien entró en la convocatoria para el debut del Cacique en la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido, el entrenador Fernando Ortiz advirtió que tomarán algunos resguardos con el futbolista.

Junto a los amigos de @jugabet_cl damos a conocer la 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 para jugar ante Coquimbo Unido por la Copa De La Liga 🏆⚪⚫ pic.twitter.com/VBVveMh5vG — Colo-Colo (@ColoColo) March 20, 2026

¿Qué le pasó a Tomás Alarcón en Colo Colo?

Tomás Alarcón sufrió una fractura nasal en Colo Colo. Producto de esta situación, el cuerpo médico mandó a hacer una máscara al volante para proteger su nariz y permitir que pueda seguir jugando.

Gracias a esto, Alarcón ha podido entrenar y logró entrar en la convocatoria para el compromiso frente a Coquimbo Unido por el debut en la Copa de la Liga 2026. Sin embargo, Ortiz aún no sabe si utilizarlo ante los piratas.

“Si bien hay una fractura, le han hecho una máscara con la cual hoy entrenó y no le ha molestado, pero no lo voy a arriesgar desde el inicio”, dijo este viernes el Tano en conferencia de prensa.

“Quizás pueda estar en la convocatoria y después veré la necesidad en el momento del partido si requiero de ese jugador o no”, detalló el entrenador del equipo popular.

¿Cuántas bajas tiene Colo Colo?

Para su debut en la Copa de la Liga 2026 frente a Coquimbo Unido, Colo Colo tiene tres bajas confirmadas: Marcos Bolados, Javier Correa y Joaquín Sosa.

Bolados continúa recuperándose de la grave lesión que sufrió a inicios de año. Según explicaron los albos a través de un parte médico, se encuentra en la semana 10 de evolución.

Correa, en tanto, sufrió un desgarro en su isquiotibial izquierdo, por lo que está en tratamiento kinésico. Por su parte, Josa quedó descartado de manera preventiva producto de un edema en su talón.

En resumen

Lesión: Tomás Alarcón sufrió una fractura nasal.

Tomás Alarcón sufrió una fractura nasal. Medida clave: El cuerpo médico mandó a confeccionar una máscara para proteger la nariz y permitir que pueda jugar.

El cuerpo médico mandó a confeccionar una máscara para proteger la nariz y permitir que pueda jugar. Lo cuidarán: Fernando Ortiz avisó que no será titular ante Coquimbo para resguardarlo.

¿Crees que Fernando Ortiz debe utilizar a Tomás Alarcon y es mejor darle descanso? Comenta con nosotros en Al Aire Libre.