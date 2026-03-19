

El presente de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2026 roza la perfección defensiva, con un Fernando de Paul que ha blindado la portería alba recibiendo apenas cuatro goles en siete fechas. Sin embargo, detrás del “Tuto” se libra una batalla silenciosa que tiene en vilo a los históricos del club.

Uno de ellos fue Marcelo “Rambo” Ramírez, quien alzó la voz para analizar el recambio en Macul y lanzó un nombre que ya sacude la interna de los porteros albos. Esto, a solo horas del debut del Cacique en la Copa de la Liga.

¿A qué arquero eligió el Rambo Ramírez para Colo Colo?

En conversación con ADN Deportes, Marcelo Ramírez aseguró que Gabriel Maureira es quien ha tomado la delantera por sobre Eduardo Villanueva para ser el relevo de Fernando de Paul. “Yo creo que Maureira le sacó ventaja a Villanueva; con lo poco que lo he visto, esas imágenes igual te marcan ciertas cosas”, afirmó el ídolo albo. Además, Ramírez criticó que Villanueva no saliera a préstamo para sumar minutos, advirtiendo que la falta de rodaje de los juveniles podría ser un problema crítico si De Paul llega a lesionarse en la lucha por el título.

Gabriel Maureira vs. Eduardo Villanueva: ¿Quién será el suplente en Colo Colo?

La disputa por ser el “segundo” en la ruca está al rojo vivo. Mientras De Paul es el estelar indiscutido, la Copa de la Liga asoma como la oportunidad de oro para los canteranos. Para el Rambo Ramírez, la balanza se inclina por Maureira, destacando que lo poco que ha mostrado ha sido convincente. Por otro lado, el histórico lamentó el presente de Villanueva: “Tendría que haber salido a jugar; lo importante para el arquero es jugar y sumar minutos. Me hubiera gustado que saliera a préstamo”, sentenció, apuntando a un error en la planificación de su carrera.

La advertencia del Rambo Ramírez al cuerpo técnico albo

Más allá de los nombres, el exseleccionado nacional dejó un mensaje de alerta para el tramo final del 2026. Según Ramírez, es urgente que los juveniles sumen minutos ahora, ya que el fútbol es relativo y una lesión del titular en plena definición del título podría obligar a un debutante a cargar con toda la presión sin tener rodaje previo. “Es importante que sumen minutos”, cerró el “Rambo”, poniendo la pelota en el piso del cuerpo técnico liderado por Fernando Ortiz.

¡Gran trabajo, muchachos! 🤟🏻⚪️⚫️



Nuestro equipo de arqueros, junto a nuestro gerente deportivo Daniel Morón, celebró tras el triunfo por penales ante Peñarol 👏🏻⚽️ pic.twitter.com/1Hfw59fQXW — Colo-Colo (@ColoColo) January 22, 2026

En Resumen

El Elegido: Marcelo Ramírez apuesta por Gabriel Maureira como el relevo ideal.

Marcelo Ramírez apuesta por Gabriel Maureira como el relevo ideal. La Crítica: El “Rambo” cuestionó que Eduardo Villanueva no fuera cedido a préstamo.

El “Rambo” cuestionó que Eduardo Villanueva no fuera cedido a préstamo. La Alerta: Advierte que una lesión de De Paul sin suplentes con rodaje sería un desastre.

Advierte que una lesión de De Paul sin suplentes con rodaje sería un desastre. Contexto: Colo Colo es la valla menos batida del torneo con solo 4 goles en contra.

¿Estás de acuerdo con el “Rambo” Ramírez en que Maureira ya superó a Villanueva o crees que el club se equivocó al no mandar a préstamo a sus joyas del arco? Comenta con nosotros en AlAireLibre.cl.