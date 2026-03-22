El agónico empate de Colo Colo ante Coquimbo Unido en su estreno por la Copa de la Liga 2026 dejó sensaciones encontradas en el Estadio Monumental, pero también marcó la esperada irrupción de una nueva promesa formada en casa. Tras el pitazo final, el técnico Fernando Ortiz no escondió su satisfacción por el atrevimiento del sorpresivo canterano, aunque lanzó un sincero lamento sobre el complejo contexto de su debut, antes de soltarle una tremenda noticia de cara al próximo partido del “Cacique”.

¿Cómo fue el debut de Vicente Martínez en Colo Colo ante Coquimbo Unido?

El arranque de los albos en el Grupo A no fue el ideal. La igualdad 1-1 frente a “Los Piratas” en la tarde sabatina dejó algunas dudas en Macul, pero el “Tano” Ortiz prefirió rescatar lo positivo en la conferencia de prensa post partido. El estratega apuntó todos los focos hacia el joven Vicente Martínez, quien hizo su estreno oficial con el primer equipo en medio de la urgencia por sumar.

Cabe destacar que la irrupción del canterano no fue un manotazo de ahogado ni un llamado de última hora. En Macul ya sabían del diamante que tenían en bruto, de esta forma Ortiz y su cuerpo técnico lo venían considerando hace un buen rato en el primer equipo, incluyéndolo en las citaciones para los duelos ante Deportes Limache, Everton, Unión La Calera y Audax Italiano, todos válidos por la Liga de Primera 2026. Más allá de todas estas citaciones, el jugador fue titular en la Noche Alba Solidaria ante Unión Española, dejando buenas impresiones en los hinchas. Sin embargo, el destino quiso que su anhelado debut profesional recién se consumara este fin de semana ante “El Filibustero” por el certamen copero.

El DT lamentó que el escenario no fuera el más cómodo para los primeros minutos de un juvenil, pero valoró profundamente su personalidad. “Me hubiese gustado que hubiera entrado en otra situación, donde él pueda tener esa libertad sin preocupación por el resultado”, reconoció de entrada el entrenador argentino, dejando en claro que el apremiante marcador condicionó su debut.

Las palabras de Fernando Ortiz sobre Vicente Martínez tras su debut en Colo Colo

A pesar de la presión por buscar el triunfo, Martínez demostró que no le pesa la camiseta. Ortiz fue tajante en señalar que el talento está intacto y le dejó un potente espaldarazo público para que siga peleando por un puesto.

“A veces el fútbol te da las oportunidades y hay que saberlas aprovechar. El ‘Vichito’ tiene grandes condiciones para poder jugar en la primera división de Colo Colo”, declaró el entrenador albo, confirmando que el canterano es una apuesta seria y consolidada de su cuerpo técnico.

¿Será titular Vicente Martínez en Colo Colo ante Deportes Concepción?

Pero la mayor sorpresa llegó al cierre de su intervención. Lejos de mandarlo de vuelta a las series menores tras este primer roce por los puntos, Fernando Ortiz le dejó la puerta abierta de par en par para el vital choque de este martes por la segunda fecha del torneo ante el “León de Collao”.

“Seguramente el día martes va a estar convocado de nuevo y ya pensar el día de mañana si va a iniciar o va a estar en el banco de suplentes”, sentenció el DT, dejando a toda la hinchada colocolina expectante ante la inminente posibilidad de ver a su nueva joya desde el arranque.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Deportes Concepción por la Copa de la Liga?

Tras el intenso empate ante Coquimbo Unido en el Monumental, el “Cacique” no tiene tiempo para descansos y debe dar vuelta la página rápidamente para afrontar su segundo desafío en el Grupo A.

El partido entre Colo Colo y Deportes Concepción está programado para este martes 24 de marzo, en lo que asoma como una oportunidad clave para que el equipo de Fernando Ortiz sume de a tres y, quizás, veamos a la nueva joya alba desde el arranque.