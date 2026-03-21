Azul Azul tiene una oferta por Lucas Assadi en la mesa hace varios días y tomó la mejor decisión para la U de Chile y dijo que no. La oferta del Malmö FF de Suecia de 2,4 millones de euros, más bonificaciones por el 80% del pase de Assadi, fue rechazada por la dirigencia azul, liderada por el gerente deportivo Manuel Mayo, al estimar que el monto está muy por debajo de la valoración del volante de 22 años, según informó Emisora Bullanguera. El drama de fondo es que el 10 de la U termina contrato en diciembre de 2026, no ha renovado y, desde julio, puede negociar libremente con cualquier club del mundo.

No es la primera vez que la U rechaza una oferta por Assadi. En enero descartó a Atlético Mineiro—que ofreció más de cuatro millones de dólares en cuotas— y antes al Metalist de Ucrania, que puso 4,5 millones de dólares sobre la mesa, pero fue el propio jugador quien no quiso ese destino. El Malmö es la tercera propuesta formal que se va sin acuerdo.

La U corre el riesgo de perder a Assadi gratis

La respuesta es contractual: si Assadi no renueva ni se vende antes de julio de 2026, la normativa FIFA le permite negociar como agente libre y la U no recibiría nada. Según Emisora Bullanguera, la U le ha ofrecido renovación, pero en condiciones que no corresponden a su estatus: “No es que el jugador no quiera dejarle plata a la U, sino que se le ofrece sueldo bajo con una cláusula de salida muy alta“. La misma fórmula que ya fracasó con Marcelo Morales.

¿Podría llegar una oferta de la MLS por Lucas Assadi?

Claudio Borghi lo deslizó en Radio Futuro: “Había escuchado que tiene una oferta de Suecia. Pero ojo que también podría llegar una oferta de Estados Unidos. No puedo revelar mi fuente”. De momento no hay montos confirmados, pero el entorno del 10 azul también se mueve. Lo que sí está claro es que Assadi quiere una liga competitiva y que su retorno a las canchas se esperaría para el 5 de abril.

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