🔴 Fecha 1 – Grupo A | Copa de la Liga 2026

⚽ Marcador: Colo Colo 0 – 0 Coquimbo Unido

📺 Canal: TNT Sports Premium

🕐 Horario: 18:00 hrs (Chile)

📍 Estadio: Estadio Monumental David Arellano, Macul, Santiago

Colo Colo vs Coquimbo, minuto a minuto

¿Dónde ver Colo Colo vs Coquimbo Unido EN VIVO?

El partido entre Colo Colo y Coquimbo Unido por la Copa de la Liga 2026 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 TNT Sports Premium

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La Previa de Colo Colo vs Coquimbo Unido

Este sábado 21 de marzo a las 18:00 horas, el Estadio Monumental David Arellano recibe uno de los duelos más atractivos de la fecha 1 de la Copa de la Liga 2026, nuevo torneo oficial de la ANFP que premia al campeón con un cupo a la Copa Libertadores 2027. Colo Colo debuta como local ante Coquimbo Unido, vigente campeón del fútbol chileno.

El Cacique llega en su mejor momento: líder del Campeonato Nacional tras vencer 2-0 a Huachipato con goles de Álvaro Madrid y Claudio Aquino. Sin embargo, el DT Fernando Ortiz presentará hasta cinco cambios en su formación habitual. La baja más sensible es la de Javier Correa, quien sufrió un desgarro muscular y estará fuera por cuatro semanas. También son duda Joaquín Sosa (molestia en el talón) y Tomás Alarcón. La gran noticia es el regreso de Arturo Vidal, quien superó un cuadro de amigdalitis y apunta a ser titular como líbero en el esquema 3-5-2 del Tano.

Coquimbo Unido, dirigido por Hernán Caputto, llega con un presente irregular: cayó 0-1 ante Universidad de Chile en su último duelo de la Liga de Primera, aunque previamente había sorprendido con una victoria de visitante ante Huachipato.

Formaciones de Colo Colo y Coquimbo Unido

Probable formación de Colo Colo:

Fernando De Paul; Matías Fernández, Javier Méndez, Arturo Vidal, Erick Wiemberg, Diego Ulloa; Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Claudio Aquino; Leandro Hernández, Maxi Romero. DT: Fernando Ortiz.

Probable formación de Coquimbo Unido:

Gonzalo Flores; Manuel Fernández, Elvis Hernández, Dylan Escobar, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Dylan Glaby; Cristian Zavala, Guido Vadalá, Benjamín Chandía; Luis Riveros. DT: Hernán Caputto.

Árbitro: Mario Salvo Sepúlveda | VAR: Juan Lara Luco