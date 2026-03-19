Coquimbo Unido conoció a sus rivales para la Copa Libertadores 2026: los Piratas fueron sorteados en el Grupo B de la competición y les tocaron rivales abordables, tomando en cuenta los “monstruos” que están en las otras zonas.

El elenco aurinegro chocará ante Nacional de Uruguay, Universitario de Perú y Deportes Tolima de Colombia, evitando rivales argentinos y brasileños, lo que ya es un avance en relación a otros grupos de este torneo.

Grupo B de la Copa Libertadores 2026: los rivales de Coquimbo Unido

Nacional (URU)

Universitario (PER)

Coquimbo Unido (CHI)

Deportes Tolima (COL)

¿Qué dijeron en Coquimbo Unido tras conocer su grupo en la Copa Libertadores 2026?

El director técnico de Coquimbo Unido, Hernán Caputto, se refirió en ESPN al grupo que le tocó a su equipo: “Es un un grupo aceptable, a veces uno dice accesible, pero te pueden ver a ti también de la misma manera“.

“También que uno ve la logística como entrenador, la cantidad de viajes que hay, las horas. Acuérdense que ahora, el fin de semana en adelante, los que participamos en copa vamos a estar casi dos meses jugando domingo, miércoles y domingo, lo que empieza incluso ahora con la Copa de la Liga, donde también jugaremos entre semana, entonces hay que ver mucha logística, mucho viaje, diría que el único viaje que está un poco más lejos es el de Colombia”, añadió.

¿Cómo le ha ido a Coquimbo Unido con sus rivales de la Copa Libertadores 2026?

A nivel oficial, Coquimbo Unido no tiene enfrentamientos oficiales con ninguno de sus rivales de la Copa Libertadores 2026, ya que solo tiene una participación en este torneo y algunas pocas en la Copa Sudamericana.

A Universitario de Lima lo enfrentó en un duelo amistoso en 2024 en Perú, el que terminó empatado 1-1.

Estos son los grupos de la Copa Libertadores 2026