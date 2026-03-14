El último ganador del Campeonato Nacional recibió a un aproblemado equipo que llegó con un interinato al Francisco Sánchez Rumoroso. Coquimbo Unido enfrentó a U de Chile y sacaron chispas a lo largo de un duelo que fue bastante cerrado y que por momentos tuvo buen ritmo. Tras la salida de Paqui Meneghini del CDA, los Azules buscan quien se hará cargo del buzo.

Al menos en esta dura salida al Puerto Pirata, salieron ilesos.

🤯⚽💙 ¡LO GRITARON CON TODO LOS AZULES!



Tras una gran jugada colectiva de la cantera, Maxi Guerrero rompió las redes del Francisco Sánchez Rumoroso y le está dando el triunfo a #LaU frente al campeón del fútbol chileno.



Disfruta lo mejor de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.… pic.twitter.com/KN7lM7pioS — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 14, 2026

Los goles de Coquimbo Unido vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2026

En el 76′ de juego vino lo más asociado de la U, que atacó por la izquierda con Agustín Arce que cedió a Maxi Guerrero que de primera puso el gol para la victoria universitaria en el norte. Fue victoria por la mínima, 0-1 para la U.

Estadísticas de Coquimbo Unido vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 7 Coquimbo Unido 0 1 Descanso : 0 0 Finalizado Universidad de Chile Sebastian Galani 45′

Manuel Fernandez 90′ Maximiliano Guerrero 75′ Marcelo Morales 32′

Marcelo Morales 32′ Javier Altamirano 59′

¿Cuándo vuelven a jugar Coquimbo Unido y U de Chile?

Los duelos serán por la Copa de la Liga.

Coquimbo Unido

🆚 Colo Colo

🏟️ Estadio Monumental

📆 Sábado 21 de marzo

🕛 18:00 horas

U de Chile

🆚 La Serena

🏟️ Estadio Nacional

📆 Viernes 20 de marzo

🕣 18:00 horas