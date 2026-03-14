Tras confirmar la salida de Francisco Meneghini, la U de Chile continúa buscando entrenador. Mientras el Jhon Valladares dirigirá al equipo de forma interina, la dirigencia baraja algunas opciones para suplir la partida de Paqui.

Uno de los nombres que ha sonado es el de Jorge Fossati. Si bien en Uruguay lo daban como cerrado, una reunión con la gerencia deportiva habría frustrado su llegada. Sin embargo, su situación podría sufrir un nuevo vuelco y advierten que las negociaciones con el charrúa no están caídas.

Advierten que Jorge Fossati no está descartado en la U de Chile

El pasado jueves fue el periodista Wilson Méndez de Carve Deportiva quien advirtió que Jorge Fossati se convertiría en el nuevo entrenador de la U de Chile. Sin embargo, esto se diluyó rápidamente luego que el DT advirtiera que expondría aquello que no se esté haciendo bien en el club.

Horas más tarde fue el propio estratega uruguayo quien rompió el silencio y si bien reconoció estar “fastidiado” por la situación, no descartó nuevas reuniones con Azul Azul.

En ese contexto, fue el periodista de ESPN, Felipe Labbé, quien entregó más detalles sobre otro posible encuentro del DT con el gerente deportivo Manuel Mayo. “Me dicen que fue en el primer llamado donde incluso no avanzaron en lo económico, por lo que eso de ‘estaba avanzado’ no fue así”, dijo el comunicador.

“No me descartan el nombre, donde no es el primer candidato, pero no está caído y espera un nuevo llamado de Manuel Mayo”, completó el comunicador.

¿Cuáles son los candidatos a la banca de la U de Chile?

Además de Jorge Fossati, la U de Chile tendría en carpeta a Esteban González, Ariel Holan, Eduardo Berizzo y Renato Paiva.

Además, según informó Radio ADN, el nombre de Ricardo Gareca se habría acercado al Centro Deportivo Azul, y si bien no genera mayor consenso al interior de Azul Azul, será evaluado.

📲 Sigue a Al Aire Libre si no quieres perderte ningún detalle con lo que ocurra en la U de Chile en el torneo y la elección de su nuevo entrenador.