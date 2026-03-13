Jorge Fossati apareció en las últimas horas como uno de los nombres más fuertes para llegar a la banca de U de Chile tras la salida de Francisco “Paqui” Meneghini. No obstante, toda opción se fue por la borda y las primeras versiones que salieron son supuestas diferencias con la dirigencia en la reunión por zoom que sostuvieron.

No obstante, el propio Fossati salió a aclarar las cosas y disparó con todo. Acusó “intereses creados” y assevuró tener “fastidio” por todo lo que se ha dicho después de conversar con el gerente deportivo Manuel Mayo.

El fastidio de Jorge Fossati tras su fallido arribo a U de Chile

Jorge Fossati señaló en conversación con En Cancha: “El miércoles tuve ese contacto (con la Universidad de Chile), y yo no hablé públicamente y nunca dije nada, pero no sé de dónde salió la información ayer, después del mediodía, y me parece oportuno aclarar la situación por respeto y para que no queden en el aire versiones tergiversadas”.

“A mí me contactaron desde el club y tuvimos una charla muy linda de fútbol con Manuel Mayo, y quedamos de seguir en contacto. Algunos daban por hecho mi contratación, pero no. A mí no me gusta andar con mentiras. Yo soy así, no salgo a hablar cuando no corresponde. Si a mí me preguntas por la formación de mi equipo, por ejemplo, no te la daré, y tirarte una información cualquiera sería faltarte el respeto. Así me manejo yo”, añadió.

“Yo no uso redes por un tema de salud mental, pero igual me entero de cosas, porque gente que me conoce me las pasa. ‘Jorge, mirá lo que están diciendo’. Obviamente eso me causó fastidio, porque en una de esas informaciones se decía que si yo tenía diferencias con la directiva lo iba a decir públicamente. O sea, evidentemente aquí hay gente con intereses creados, que busca que esta relación (con la U) que empezó antes de ayer, se rompa“, continuó.

Jorge Fossati, quien se aleja de la banca de U de Chile – © IMAGO

También Jorge Fossati fue consultado si se siente víctima de un boicot: “Para mí no es nada nuevo en el fútbol, y pasa cada vez más. Hay personas que por llegar a determinados objetivos se olvidan de todo, de los códigos y de los principios. Esto va a contramano de lo que yo soy, porque ya tengo tantos años en el fútbol que resisto todo. Si hay algo que defiendo mucho en los clubes es la privacidad, y no porque quiera ocultar algo o ponerlo bajo la alfombra, sino porque entiendo que cualquier problema que pueda haber y salga para afuera, se convierte en un problemón. Lo que pusieron en mi boca me da muchísimo fastidio. Ojalá pudiera saber de quién procede para encararlo como me gusta encarar, y que ponga un audio para probar que yo digo lo que ellos dicen”.

Finalmente, sostuvo que no le cierra la puerta a U de Chile: “Depende de la otra parte. En estas cosas, cuando a ti te llama un club o una selección, para mí es como una relación de novios: a mí me puede gustar mucho una chica, pero si la chica no me corresponde o no está interesada, nada que hacer. Esto es algo de dos partes. En la medida que las dos partes estén convencidas, se podrá llevar a cabo. No te puedo adelantar qué va a pasar, y menos cuando pasan estas tergiversaciones. Depende mucho también de cuánto me conoce la otra parte: si me conocen bien, esto que pasó no será obstáculo”.

Los candidatos que le quedan a U de Chile para su banca

Pese a que Jorge Fossati se mantiene abierto a conversar, sus posibilidades son casi nulas de llegar a U de Chile. Es por esto, que en el Centro Deportivo Azul se va achicando el abanico de opciones para ocupar el cargo de director técnico.

Esteban “Chino” González y Esteban Leal son nombres que aparecen como opciones para llegar a U de Chile y que parecen mantenerse vigentes. Ricardo Gareca también es una de las alternativas que sonó en las últimas horas, aunque eso ya se ve más complejo desde lo económico.

Además, otros entrenadores que han aparecido en el radar son: Ariel Holan, Eduardo Berizzo y Renato Paiva.