La U de Chile continúa buscando entrenador tras la salida de Francisco Meneghini. Los azules serán dirigidos por el interino Jhon Valladares en su próximo encuentro, pero no quieren seguir perdiendo terreno en el Campeonato Nacional, por lo que ya fijaron un plazo para abrochar a su nuevo DT.

La idea de la gerencia deportiva de Azul Azul es aprovechar la fecha FIFA y tener al sucesor de Paqui lo antes posible. En ese contexto, han surgido algunos nombres, pero por el momento no hay un elegido por parte de la dirigencia.

U de Chile fija fecha para encontrar a su nuevo entrenador

Tras la fecha 7 del Campeonato Nacional que arranca este fin de semana, la Liga de Primera entrará en un receso por la fecha FIFA. Si bien arrancará la Copa de la Liga, el torneo volverá recién la primera semana de abril.

En la U de Chile esperan aprovechar este parón y pretenden tener a su nuevo entrenador a fines de mes. Así al menos lo anticipó el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo.

“Para el campeonato creemos que sí, estamos haciendo un proceso. Queremos tener la mejor decisión posible”, dijo el directivo en el Aeropuerto de Santiago antes de emprender viaje a Coquimbo.

¿Cuáles son los candidatos a la banca de la U de Chile?

Según reportaron desde Uruguay, Jorge Fossati tenía conversaciones avanzadas para convertirse en el nuevo entrenador de la U de Chile. Sin embargo, su arribo se estancó debido a la postura del técnico sobre exponer públicamente los problemas internos del club.

Recientemente también se acercó el nombre de Ricardo Gareca al Centro Deportivo Azul. Y es que pese al mal pasar que tuvo en La Roja, el Tigre cuenta con una amplia experiencia. Si bien el nombre no genera mayor consenso al interior del club, según Radio ADN, de igual forma será evaluado.

Otros nombres que asoman como posibles candidatos son Esteban González, Ariel Holan, Eduardo Berizzo y Renato Paiva, aunque por ahora no hay nada concreto con ninguno de ellos.

¿Cuándo juega la U de Chile?

Universidad de Chile juega este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas frente a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 7 del Campeonato Nacional 2026.

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