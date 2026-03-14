Universidad de Chile sigue moviendo piezas para definir al entrenador que tomará el mando del equipo en el Campeonato Nacional. Tras la salida de Paqui Meneghini, la dirigencia del club trabaja contrarreloj para encontrar al técnico que lidere el nuevo proceso deportivo.

En medio de ese escenario, un nombre comenzó a circular con fuerza en las últimas horas. Se trata de un ex entrenador de Boca Juniors, quien habría recibido un ofrecimiento formal desde el conjunto azul.

Universidad de Chile ofreció el cargo a Fernando Gago

El nombre del técnico argentino comenzó a instalarse en la conversación del fútbol sudamericano luego de una información publicada por el periodista César Luis Merlo.

De acuerdo a lo señalado por el reportero en su cuenta de X, Universidad de Chile le ofreció el cargo de entrenador a Fernando Gago, quien actualmente analiza el escenario deportivo e institucional antes de entregar una respuesta.

La noticia rápidamente generó repercusión entre los hinchas azules, considerando el currículum del ex mediocampista argentino, quien dirigió recientemente a Boca Juniors y anteriormente tuvo pasos por Racing Club y Aldosivi.

Fernando Gago analiza el proyecto deportivo de la U

El estratega argentino no habría tomado aún una decisión definitiva. Según la información difundida por César Luis Merlo, el entrenador se encuentra evaluando distintos aspectos del proyecto antes de responder a la propuesta. Entre los puntos que analiza el ex futbolista aparecen la estructura deportiva del club, el plantel actual y el contexto competitivo del Campeonato Nacional.

La dirigencia azul, en tanto, busca cerrar cuanto antes la llegada de un entrenador para dar estabilidad al equipo en un momento clave de la temporada.

🚨La U de Chile le ofreció el cargo de entrenador a Fernando Gago.

*️⃣El ex DT de Boca se encuentra analizando diversos escenarios de la institución para luego dar una respuesta. pic.twitter.com/ZBojzNu49u — César Luis Merlo (@CLMerlo) March 14, 2026

La búsqueda de entrenador en Universidad de Chile sigue abierta

Mientras se espera la respuesta de Fernando Gago, el proceso para encontrar al nuevo DT de Universidad de Chile continúa en desarrollo. La salida de Paqui Meneghini abrió un periodo de transición en el club, donde la elección del próximo técnico aparece como una decisión fundamental para el futuro del proyecto deportivo.

Por ahora, la opción del ex entrenador de Boca Juniors aparece como una de las alternativas más llamativas que maneja el club azul, aunque su decisión final todavía está en análisis.