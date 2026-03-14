🔴 Matchday | FECHA 7 – Liga de Primera Mercado Libre 2026

⚽ Marcador: Coquimbo Unido 0 – 0 Universidad de Chile

📺 Canal: TNT Sports Premium

🕐 Horario: 18:00 hrs (Chile)

📍 Estadio: Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo, Chile

Coquimbo Unido vs U de Chile, minuto a minuto

¿Dónde ver Coquimbo Unido vs U de Chile EN VIVO?

El partido entre Coquimbo Unido y Universidad de Chile por el Campeonato Nacional 2026 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 TNT Sports Premium

💻 HBO Max

La Previa de Coquimbo Unido vs U de Chile

Este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas, el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso acoge uno de los duelos más atractivos de la Fecha 7 del Campeonato Nacional 2026: el campeón Coquimbo Unido recibe a una Universidad de Chile en llamas y acéfala.

Coquimbo Unido, el campeón vigente, llega a este duelo en el 5° lugar de la tabla con 9 puntos, tras golear 3-1 a Huachipato en la jornada anterior. Sus figuras más destacadas son el goleador Camargo (2 tantos) y el asistidor Juan Cornejo.

Universidad de Chile llega en una situación crítica: 12° con 7 puntos y sin entrenador tras el despido de Francisco Meneghini. Para colmo de males la U de Chile tiene a 6 lesionados de los cuales 4 son de vital importancia: Octavio Rivero, Juan Martín Lucero, Lucas Assadi y Charles Aránguiz

Formaciones de Coquimbo Unido y Universidad de Chile

Probable formación de Coquimbo Unido

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani, Martín Mundaca, Guido Vadalá, Alejandro Azócar; Nicolás Johansen.

Probable Formación de U de Chile

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Lucas Romero, Israel Poblete, Javier Altamirano; Ignacio Vásquez, Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas

Estadísticas del Coquimbo vs U de Chile