La U de Chile continúa en su incesante búsqueda de entrenador. Luego de confirmar la salida de Francisco Meneghini, la dirigencia de Azul Azul se enfocó de lleno en encontrar a su reemplazante.

Uno de los candidatos a suplir a Paqui en la banca es Ariel Holan, ex DT de la U Católica. El argentino de 65 años se encuentra libre y asoma como alternativa, sin embargo, existe un obstáculo importante para concretar su arribo al Centro Deportivo Azul.

El principal obstáculo para el arribo de Holan a la U de Chile

Si bien el nombre de Ariel Holan seduce a la U de Chile, el monto que cobra el director técnico sería el principal impedimento para concretar su regreso al fútbol nacional.

El salario que pretende el trasandino es muy superior al que recibía el cuerpo técnico de Francisco Meneghini, quien cobraba alrededor de 53 millones de pesos mensuales, misma cifra que recibió Gustavo Álvarez en su primer año en el club.

De acuerdo a la información entregada por Emol en 2023, Holan y su staff recibían alrededor de 100 millones de pesos cada treinta días en la U Católica, lo cual complicaría las negociaciones con Azul Azul.

Según el periodista Renzo Luvecce este sería el gran obstáculo, aunque no lo da por caído. “Dentro de la información que obtuve, me confirmaron que el DT cobraba prácticamente el doble de lo que recibía Francisco Meneghini en la U. Aunque no es imposible negociar con el estratega debido a que le interesa la opción de volver a Chile y dirigir a los azules”, contó.

Por otro lado, el comunicador afirmó que el entrenador ya fue contactado por la dirigencia, puesto que interesa en el directorio de Azul Azul. “Gusta por su trayectoria”, cerró.

¿Cuándo anunciará U de Chile a su nuevo DT?

Aún no hay una fecha concreta para que la U de Chile anuncie a su nuevo entrenador. Sin embargo, fue el propio gerente deportivo del club quien adelantó que esperan tener cerrado al sucesor de Paqui a fines de marzo.

“Para el campeonato creemos que sí, estamos haciendo un proceso. Queremos tener la mejor decisión posible”, dijo Manuel Mayo en la previa del triunfo de la U sobre Coquimbo.

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