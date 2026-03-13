Este viernes, el mundo del fútbol chileno se detuvo para escuchar a uno de sus protagonistas más comentados del último tiempo. Cristián Zavala, quien vivió un calvario mediático tras fallar un insólito penal “a lo Panenka” en la pretemporada de Colo Colo ante Peñarol, decidió romper el silencio. El extremo, que pasó de ser la gran esperanza alba a salir por la puerta de atrás rumbo a Coquimbo Unido, enfrentó las burlas con una autocrítica que sorprendió a todos.

Tras superar una grave lesión de rótula sufrida en aquel mismo partido y anotar en su reestreno con el cuadro “Pirata” ante Huachipato, Zavala decidió “ponerle el pecho a las balas”. Con una madurez renovada, el atacante de 26 años dejó claro que el episodio de Uruguay, aunque lo transformó en tendencia mundial, ya es parte del pasado en su búsqueda por la consolidación definitiva en el Campeonato Nacional 2026.

¿Qué dijo Cristián Zavala sobre su salida de Colo Colo?

El extremo se sinceró sobre los errores que marcaron su adiós del Monumental y cómo lidia con las críticas tras el penal fallido. En conversación con De fútbol se habla así de DSports, Zavala soltó una frase que se volvió viral de inmediato: “Ahora estoy más maduro, me sigo mandando cagadas como todas las personas. Hasta grande me seguiré mandando alguna por ahí, pero siempre buscando lo mejor para el equipo”. Con esto, el jugador dio por cerrada la etapa del polémico “Panenka”, asegurando que está en “una etapa de mi vida en la que estoy muy tranquilo”.

¿Cuántos goles lleva Cristián Zavala en Coquimbo Unido este 2026?

El inicio de temporada de Zavala en el norte ha sido meteórico. Tras su accidentado paso por Macul, el atacante registra 1 partido oficial con la camiseta aurinegra, donde necesitó apenas 16 minutos en cancha para anotar 1 gol (en la victoria 1-3 ante Huachipato). Entre risas, el jugador reconoció su histórica falta de efectividad: “Obviamente el tema de la definición es algo que siempre lo he tenido al debe y este año llevo pocos minutos con un gol, así que algo estoy haciendo”.

¿Cuál es la lesión que sufrió Cristián Zavala en Colo Colo?

Muchos olvidan que tras el fatídico penal ante Peñarol el pasado 21 de enero, el jugador no solo sufrió el golpe anímico, sino también una fractura de rótula. Esta dolencia física fue la que terminó por sepultar sus opciones en el esquema de Fernando Ortiz, gatillando su préstamo a Coquimbo. Hoy, ya recuperado, el extremo proyecta un gran año: “Puede ser una de las mejores versiones que pueda tener este año”, sentenció el futbolista, cuyo pase pertenece en un 50% al Cacique.

Zavala no solo habló de sus errores, sino que también destacó la fortaleza del camarín de Coquimbo Unido, club donde fue campeón y donde hoy se siente protegido de las críticas. “La mayoría de los jugadores estuvimos el año pasado en el club. Solo se fueron cuatro jugadores y el resto seguimos siendo los mismos. Entonces, se sigue llevando la misma idea de tener un buen grupo”, comentó el puntero.

El “Bala” sabe que este 2026 es clave para sus pretensiones de dar el salto al extranjero. Mientras en Colo Colo observan su evolución esperando que recupere la jerarquía para un posible retorno en 2027, el jugador se enfoca en el duelo de este sábado ante la Universidad de Chile, donde buscará demostrar que su “mejor versión” está más cerca que nunca y que los errores del pasado ya no le pesan en el área rival.

