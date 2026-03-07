Cristián Zavala volvió a su “lugar en el mundo” y no tardó nada en facturar. En el duelo válido por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026, el extremo ingresó en el segundo tiempo para sellar el triunfo de Coquimbo Unido por 3-1 sobre Huachipato en el Estadio CAP. Sin embargo, lo deportivo quedó rápidamente en segundo plano debido a la efervescente celebración del atacante, quien mandó a callar a la grada y a sus críticos, en un gesto que muchos interpretaron como un recado directo a su reciente y convulsionado paso por Colo Colo.

El escenario para Zavala no era sencillo. Tras renovar con el “Cacique” hasta 2027 pero salir nuevamente a préstamo al puerto —luego de una pretemporada marcada por una lesión en la rótula y declaraciones cruzadas—, el jugador de 27 años llegó con hambre de revancha. Su anotación en el Biobío, tras una asistencia de Luis Riveros, corta una racha de inactividad y lo posiciona otra vez como la carta de desequilibrio en el esquema de Hernán Caputto, justo cuando el cuadro pirata más necesitaba recuperar el rumbo tras dos caídas consecutivas.

¿Qué significa el gesto de Cristián Zavala tras anotar ante Huachipato?

La celebración no fue casualidad. El dedo sobre los labios mientras corría hacia la banda fue la imagen del partido en Talcahuano. La acción se podría interpretar como una respuesta a la “teleserie” vivida en el último mercado de fichajes, donde su permanencia en Pedrero estuvo en duda hasta el último minuto. Al llegar al camarín, el puntero reforzó la señal en su Instagram con la frase “Gracias a Dios por otra oportunidad”, acompañada de una canción que habla sobre la fe, confirmando que su salida de Macul dejó cuentas pendientes que hoy prefiere saldar en cancha.

¿Cómo queda Coquimbo Unido en la tabla tras el gol de Zavala?

Con este 3-1 definitivo, el vigente campeón del fútbol chileno escaló en la clasificación de la Liga de Primera 2026 y sacude la crisis incipiente que generaron las derrotas ante la UC y Deportes Concepción. El regreso del “7” le otorga a Caputto una variante de velocidad que no tenía desde la pretemporada. Ahora, el foco del “Barbón” se traslada a la consolidación de Zavala en el once estelar, considerando que el jugador busca recuperar la continuidad que le fue esquiva bajo el mando de la dirección técnica alba.

Ficha del reestreno: Cristián Zavala

Dato Detalle 🕒 Minutos jugados 21 minutos (Ingresó a los 74′) ⚽ Goles 1 (al minuto 90+2′) 📍 Estadio CAP-Acero, Talcahuano 📅 Fecha Sábado 7 de marzo, 2026

En resumen: El impacto del retorno de Zavala

Cristián Zavala marcó el 3-1 final en el triunfo de Coquimbo sobre Huachipato.

El delantero celebró mandando a callar, gesto dirigido a sus críticos en Colo Colo.

Regresó a las canchas tras superar una contusión en la rótula derecha.

En redes sociales publicó: “Gracias a Dios por otra oportunidad”.

Sumó sus primeros puntos en la tabla de goleadores de la Liga de Primera 2026.

