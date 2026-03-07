En Talcahuano el Campeón consiguió volver a las victorias, en un partido bastante difícil para el Pirata, pudo quedarse con los puntos ante Huachipato. El duelo era para confirmar las convicciones de Hernán Caputto, mientras que Jaime García no puede encontrar la regularidad para arrimarse a la parte alta de la tabla.

El juego se decidió con dos estocadas de la visita que se encumbra en el Campeonato Nacional.

Los goles de Huachipato vs Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional 2026

Martín Mundaca en una jugada bien confusa anotó el 0-1 en los 5′ de juego, después de que los locales fueran a buscar el empate, de contra Alejandro Azócar en el 72′, estructuró el 0-2 para el Campeón vigente.

Sobre el final, un cobro del Var sancionó penal y Lionel Altamirano cambió la sanción por gol en el 92′ para el 1-2. Pero vendría una más para la visita y Cristián Zavala en el 90+8′ finalizó un gran ataque para cerrar el marcador con el 1-3.

Estadísticas de Huachipato vs Coquimbo Unidopor el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 6 Huachipato 1 3 Descanso : 0 1 Finalizado Coquimbo Unido Lionel Altamirano 90′ Cris Martinez 45′

Maximiliano Rodriguez 90′ Martin Mundaca 5′

Alejandro Azocar 72′ Cristian Zavala 90′ Gonzalo Flores 40′

Benjamin Gazzolo 50′ Francisco Salinas 90′

¿Cuándo vuelven a jugar Huachipato y Coquimbo Unido?

Huachipato

🆚 Colo Colo

🏟️ Estadio Monumental

📆 Lunes 16 de marzo

🕛 20:30 horas

Coquimbo Unido

🆚 La Serena

🏟️ Estadio Nelson Oyarzún

📆 Domingo 15 de marzo

🕣 20:30 horas