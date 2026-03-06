Huachipato y Coquimbo Unido chocan por la Fecha 6 del Campeonato Nacional 2026 en un duelo importante en el que ambos elencos quieren meterse en la parte alta de la tabla de posiciones.
Los Acereros tienen más opciones de meterse arriba, ya que acumulan nueve puntos y, dependiendo de algunos resultados, pueden quedar incluso punteros dependiendo de los resultados de los otros partidos.
Los Piratas suman seis unidades y no pueden seguir perdiendo terreno si quieren luchar por retener el título de la Liga de Primera. Además, deben aprovechar que por el momento siguen disputando solo un torneo, dado que en abril ya comienzan con la Copa Libertadores.
¿Qué canal transmite Huachipato vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2026?
Para ver el duelo de Huachipato vs Coquimbo Unido debes abonarte a TNT Sports Premium con tu compañía de TV cable o acceder a su servicio en la plataforma de pago de streaming de HBO Max.
- TV: TNT Sports Premium
- Streaming: HBO Max.
- Además, podrás encontrar todos los detalles del partido en Al Aire Libre.
¿Cuándo y a qué hora juegan Huachipato vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2026?
Huachipato y Coquimbo Unido se enfrentan este sábado 7 de marzo a las 12:00 horas en Talcahuano.
- Fecha: Sábado 7 de marzo
- Horario: 12:00 horas
- Estadio: Huachipato (Talcahuano)
Árbitros del partido de Huachipato vs Coquimbo
- Árbitro: Nicolás Gamboa
- 1er asistente: Aldo Gómez
- 2do asistente: Diego Vidal
- 4to árbitro: Manuel Vergara
- VAR: Cristián Garay
- AVAR: Edson Cisternas
El XI de Huachipato vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: Rodrigo Odriozola; Nicolás Vargas, Rafael Caroca, Renzo Malanca; Claudio Sepúlveda, Maicol León, Santiago Silva, Kevin Altez, Lucas Velásquez; Maximiliano Rodríguez y Lionel Altamirano. DT: Jaime García.
El XI de Coquimbo vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: Vicente Villegas; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Sebastián Cabrera; Dylan Glaby, Alejandro Camargo, Gudo Vadalá; Luis Riveros, Benjamín Chandía y Lucas Pratto. DT: Hernán Caputto.
