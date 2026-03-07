Este sábado 7 de marzo a las 12:00 horas, el Estadio CAP Acero de Talcahuano acoge uno de los duelos más atractivos de la Fecha 6 del Campeonato Nacional 2026. Huachipato recibe al vigente campeón Coquimbo Unido en un duelo entre dos equipos que vienen de caer en sus últimas presentaciones y que necesitan urgente volver a la senda del triunfo.

Los Acereros del técnico Jaime García marchan 4.° con 9 puntos (3 victorias y 2 derrotas), y llegan con la espina clavada de haber caído 2-1 ante Deportes Limache en la Fecha 5, resultado que frenó una racha de tres victorias consecutivas.

Por su parte, el Coquimbo Unido del técnico Hernán Caputto pasa por su peor racha del año: es 11.° con apenas 6 puntos (2 victorias y 3 derrotas), habiendo encadenado 2 derrotas consecutivas ante Palestino y Deportes Concepción. Los Piratas, vigentes campeones del torneo, tienen urgencia de reaccionar.

Huachipato vs Coquimbo, minuto a minuto