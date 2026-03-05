El fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) golpeó de lleno a Coquimbo Unido, pero en el puerto ya tomaron una decisión sobre el futuro de Rodrigo Holgado. Tras conocerse la ratificación de la sanción contra el delantero argentino, el club salió públicamente a fijar su postura.

El atacante deberá cumplir ocho meses de castigo por falsificación de documentos, una sanción que lo mantendrá fuera de la competencia oficial hasta noviembre de 2026. Durante ese periodo solo tendrá permitido entrenar, lo que obligará al equipo aurinegro a reorganizar su planificación deportiva.

Coquimbo Unido respalda a Rodrigo Holgado

El gerente general del club, Pablo Morales, explicó que la institución siempre estuvo al tanto del escenario que podía enfrentar el futbolista. “Como institución siempre fuimos absolutamente transparentes, tanto de manera pública como privada con nuestro cuerpo técnico, respecto de los riesgos que conllevaba la contratación de Rodrigo Holgado”, señaló.

El dirigente incluso dejó claro que la evaluación interna sobre el fichaje no cambia tras el fallo del TAS: “Riesgos que, es muy importante recalcar, volveríamos a asumir mil veces, porque es un jugador que ama los colores de esta camiseta y le ha dado muchas alegrías a la comuna y a la región”, afirmó.

“Respecto a la resolución del TAS, claramente es un duro golpe deportivo. Rodrigo Holgado es un tremendo jugador y un muy buen centrodelantero. Sin embargo, miramos con muy buenos ojos el hecho de que ahora sí pueda entrenar”, agregó.

El club abre la puerta a extender su contrato

Otro punto que aclaró Morales fue la duración del vínculo contractual del atacante, que generó varias dudas tras conocerse la sanción: “El vínculo con Rodrigo es hasta junio de este año, no hasta septiembre como se ha señalado”, explicó el dirigente.

“Eso no quita que, eventualmente, podamos realizar los mayores esfuerzos para extender ese vínculo”, cerró.