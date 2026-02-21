Universidad Católica y Coquimbo Unido cerraron la jornada sabatina en el Claro Arena, en duelo válido por la cuarta fecha del Campeonato Nacional. En un duelo que tuvo enfrentados al Campeón y SubCampeón del fútbol chileno, ambos representantes nacionales en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los Cruzados buscaban la victoria tras caer ante Cobresal la fecha pasada.

Mientras que los Piratas necesitan tomarle la mano a Caputto y esta era la chance para ver al elenco nortino en un escenario complicado.

Los goles de U Católica vs Coqumbo Unido por el Campeonato Nacional 2026

Alejandro Camargo en el 19′ aprovechó un rebote en un tiro de esquina y marcó el 1-0 en el 19′. El empate caería en el 35′, con un cabezazo de Justo Giani para el 1-1. Luego vendría el doblete de Fernando Zampedri que en el 51′ y en el 70′ de penal, estructuró el 3-1 final.

Estadísticas de U Católica vs Coqumbo Unido por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 4 Universidad Católica 3 1 Segunda parte Coquimbo Unido Justo Giani 35′

Fernando Zampedri 48′ Fernando Zampedri 70′ Justo Giani 34′

Fernando Zampedri 42′ Alejandro Maximiliano Camargo 19′ Dylan Glaby 12′

Dylan Glaby 12′ Manuel Fernandez 15′

Manuel Fernandez 15′ Guido Vadala 31′ Juan Cornejo 58′

¿Cuándo vuelven a jugar U Católica y Coqumbo Unido?

U Católica

🆚 Ñublense

🏟️ Nelson Oyanrzún

📆 Domingo 1 de marzo

🕛 20:30 horas

Coquimbo Unido

🆚 Deportes Concepción

🏟️ Francisco Sánchez Rumoroso

📆 Sábado 28 de febrero

🕣 12:00 horas