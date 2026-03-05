El caso que involucró a Rodrigo Holgado ya tiene resolución definitiva. El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) confirmó la sanción impuesta por la FIFA y el delantero de Coquimbo Unido deberá pasar 12 meses sin disputar partidos oficiales.

El atacante había apelado el castigo tras el fallo inicial del organismo rector del fútbol mundial, pero el tribunal internacional decidió mantener la sanción. De esta manera, el jugador queda fuera de cualquier competencia oficial durante un año.

El partido que detonó el castigo a Holgado

La investigación que terminó con la sanción se originó tras un partido internacional disputado el 10 de junio de 2025 entre Malasia y Vietnam. En ese encuentro, la selección asiática alineó a siete futbolistas nacidos fuera del país que fueron habilitados mediante documentación manipulada. La irregularidad fue detectada posteriormente por la FIFA tras revisar los antecedentes presentados para justificar la elegibilidad de los jugadores.

Entre los futbolistas involucrados estaba el atacante del cuadro aurinegro, quien incluso anotó un gol durante ese partido. El caso generó un proceso disciplinario que terminó con la sanción de 12 meses para los jugadores implicados. Ante el castigo, los futbolistas sancionados recurrieron al TAS con la esperanza de revertir la decisión.

🚨#ALERTA | El #TAS falló en contra de la Federación de Malasia: El jugador de #Vélez Imanol #Machuca, Rodrigo Holgado y Facundo Garcés deberán cumplir con la sanción de doce meses de suspensión



📌La prohibición de jugar partidos comienza hoy, 5 de marzo de 2026, con crédito por… pic.twitter.com/qCCj4QScaQ — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) March 5, 2026

El detalle que modificó el TAS

El tribunal deportivo internacional finalmente decidió mantener la sanción anual dictada por la FIFA, cerrando así el proceso de apelación. Sin embargo, el fallo incluyó una precisión relevante respecto de la aplicación del castigo. La suspensión se limitará únicamente a partidos oficiales.

Esto significa que Holgado no podrá disputar encuentros en torneos nacionales ni internacionales durante el periodo establecido, pero sí tendrá permitido continuar entrenando con su club mientras cumple la sanción.

El delantero, por lo tanto, podrá seguir integrado al trabajo cotidiano del plantel de los Piratas, aunque no podrá ser utilizado en competencia oficial hasta completar el año de suspensión.