Hace algunos días Rodrigo Holgado recibió una noticia que esperó durante mucho tiempo. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a su favor y lo dejó habilitado para jugar luego del polémico castigo impuesto por la FIFA.

Luego de salir airoso de esta turbulenta situación, el delantero argentino de 30 años acordó su regreso al fútbol chileno, donde reforzará a un viejo conocido para la temporada que ya está en curso.

🏴‍☠️ Rodrigo Holgado reforzará a Coquimbo Unido

El mercado de pases del fútbol chileno tuvo un inesperado movimiento en las últimas horas, puesto que según reveló el periodista César Luis Merlo, Coquimbo Unido y Rodrigo Holgado tienen un principio de acuerdo.

El comunicador consignó que América de Cali, club dueño de su carta, lo cederá por seis meses. Además, detalló que el atacante tenía propuestas de otros clubes –aunque no especificó cuáles–, pero que eligió regresar al elenco pirata.

Una de las condiciones para concretar el traspaso fue que la escuadra aurinegra se hiciera parte de gran parte del salario del jugador, quien ya se encuentra en territorio chileno para sumarse a los trabajos de Hernán Caputto.

⚽ Los números de Rodrigo Holgado en Coquimbo

Este será el tercer ciclo de Rodrigo Holgado en Coquimbo Unido. El trasandino arribó al puerto para la temporada 2018, donde se coronó campeón de la Primera B anotando 18 goles en 29 partidos. Posteriormente, regresó el 2022, donde registró 8 conquistas en 27 compromisos.

En esta nueva oportunidad, el atacante no solo quiere repetir lo hecho años anteriores en el ‘Barbón’, sino que espera relanzar su carrera y dejar atrás el castigo que lo tuvo complicado durante el último tiempo.

📅 ¿Cuándo juega Coquimbo?

Coquimbo, actual monarca del fútbol chileno, jugará este sábado 7 de febrero a las 12:00 horas frente a Palestino en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso en su primer partido de local en el Campeonato Nacional 2026.

Los piratas cayeron en su debut ante la U de Concepción, por lo que esperan reencontrarse con el triunfo en su casa ante los árabes.

