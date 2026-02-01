Cecilio Waterman volvió a ser protagonista en el fútbol chileno. El delantero panameño, campeón con Coquimbo Unido, fue clave en el triunfo de Universidad de Concepción que cortó un largo invicto y reabrió el debate sobre su sorpresiva decisión de mercado. El atacante cambió la opción de jugar Copa Libertadores por liderar a un recién ascendido en Primera División, una movida que generó ruido entre hinchas y análisis en el medio local.

Su respuesta fue directa y sin rodeos, fiel a su estilo. Universidad de Concepción comienza así su camino con una victoria simbólica, mientras Waterman asume un rol protagónico en un torneo donde, como él mismo reconoce, nada se define en la primera fecha.

⚽ ¿Por qué Cecilio Waterman dejó Coquimbo Unido pese a jugar Copa Libertadores?

Waterman fue claro: la decisión pasó por lo emocional y lo personal, más que por lo deportivo. Volver a Universidad de Concepción significó regresar al club que lo recibió en Chile y donde se sintió nuevamente en casa.

“Todo el mundo me dice por qué me fui, que la Copa Libertadores, pero estoy acá en casa y me siento feliz”, señaló el delantero en declaraciones difundidas por Octava Pasión, descartando cualquier arrepentimiento por su salida del campeón.

🔵 El significado que tuvo el triunfo de U de Conce ante Coquimbo Unido

El 1-0 en Talcahuano no fue un resultado más. Universidad de Concepción cortó un invicto de 22 partidos del elenco aurinegro y envió una señal clara en su regreso a Primera División.

Para Waterman, el resultado valida el trabajo del plantel. Destacó la humildad del grupo, la pretemporada realizada en Uruguay y llamó a la calma: una victoria inicial no asegura nada en un torneo largo y competitivo.

“Todos me dicen por qué me fui, pero estoy feliz y estoy en casa” 🎙️⚽️ pic.twitter.com/qf2AJAGOvw — Octava Pasión (@octavapasion) February 1, 2026

🌎 ¿Qué espera Cecilio Waterman en esta etapa de su carrera?

A sus 34 años, el atacante apunta a mantenerse competitivo en el fútbol chileno y no pierde de vista un objetivo mayor: llegar al Mundial 2026 con la Selección de Panamá.

Con experiencia en títulos, luchas por campeonatos y descensos, Waterman resume su mirada con una frase que retrata la liga local: en Chile cualquiera le puede ganar a cualquiera, y el trabajo diario sigue siendo la única fórmula.