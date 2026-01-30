Universidad de Concepción recibe a Coquimbo Unido este sábado 31 de enero desde las 15:30 horas en el Estadio Huachipato CAP Acero de Talcahuano por la primera fecha del Campeonato Nacional 2026. El compromiso será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en MAX.
A este duelo de campeones, el Campanil llega tras consagrarse en la Primera B, lo que lo devolvió a la división de honor del fútbol chileno. Los piratas, en tanto, llegan tras conquistar su primer título de Primera División el 2025 y recientemente la Supercopa.
📡 ¿Quién transmite en vivo U de Conce vs Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional 2026?
El duelo entre Universidad de Concepción y Coquimbo Unido será transmitido a través de TNT Sports Premium y TNT Sports en MAX.
- 📺 TV: TNT Sports Premium.
- 💻 Streaming: TNT Sports en Max.
- 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan U de Conce vs Coquimbo Unido?
Universidad de Concepción vs Coquimbo Unido juegan este sábado 31 de enero desde las 15:30 horas en el Estadio Huachipato CAP Acero de Talcahuano.
- 🗓 Fecha: Sábado 31 de enero
- 🕛 Hora: 15:30 horas
- 🏟 Estadio: Estadio Huachipato CAP Acero, Talcahuano
🟨 Árbitros del partido entre U de Conce vs Coquimbo Unido
- Árbitro: Héctor Jona.
- 1er asistente: Edson Cisternas.
- 2do asistente: Diego Vidal.
- Cuarto árbitro: Rodrigo Rivera.
- VAR: Franco Jiménez.
- AVAR: Aldo Gómez.
🟡 El XI de U de Conce vs Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: Santiago Silva; Moisés González, Osvaldo González, Leonel González; Jorge Espejo, Cristopher Mesías, Jeison Fuentealba, Pablo Parra, Antonio Díaz; Luis Rojas y Cecilio Waterman. DT: Juan Cruz.
🏴☠️ El XI de Coquimbo Unido vs U de Conce por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Elvis Hernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani, Benjamín Chandía; Guido Vadalá, Martín Mundaca, Nicolás Johansen. DT: Hernán Caputto.
