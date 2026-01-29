Lo que parecía una salida resuelta terminó abriendo un nuevo flanco interno en Colo Colo. En medio del mercado y con el debut del Campeonato Nacional 2026 a la vuelta de la esquina, una declaración pública de Aníbal Mosa activó una cadena de reacciones que nadie tenía en el radar.

Cristián Zavala fue dado por enviado a Coquimbo Unido, pero la realidad mostró otra cosa: el jugador se presentó a entrenar en el Monumental y desde el norte negaron cualquier negociación activa. El caso sumó tensión, ruido dirigencial y un escenario que hoy está lejos de cerrarse.

❓ ¿Qué dijo exactamente Aníbal Mosa sobre la salida de Zavala?

El presidente de Blanco y Negro aseguró públicamente que la cesión estaba aprobada.

“Estuvimos analizando su situación, tiene un tema con su rodilla, donde puede recuperarse en tres a cuatro semanas. Recibimos la propuesta para prestarlo nuevamente a Coquimbo y lo aprobamos”, declaró Aníbal Mosa. Esas palabras instalaron la idea de un acuerdo cerrado, algo que horas después fue desmentido desde varios frentes.

🔄 ¿Por qué Zavala apareció entrenando en el Monumental?

Porque, según la información recabada, no fue informado previamente de su salida.

El extremo llegó este jueves al Estadio Monumental para continuar con su recuperación física y se enteró “por la prensa” del anuncio, lo que generó molestia inmediata en el jugador y su entorno.

⚓ ¿Qué respondió Coquimbo Unido tras el anuncio de Colo Colo?

Desde Coquimbo Unido aseguraron que no existe ninguna negociación vigente.

De acuerdo a lo informado por ADN Deportes, en el club “pirata” también hubo sorpresa por las declaraciones de Mosa, ya que la última conversación con Colo Colo habría ocurrido hace cerca de 12 días, cuando se evaluó que Zavala no viajara a Uruguay, algo que finalmente sí ocurrió.

El periodista Cristián Alvarado fue categórico en Los Tenores. “Hay mucha molestia en el jugador porque, hasta el momento, por parte de Coquimbo Unido se le comunica que no hay ninguna negociación. Se sorprendieron ayer cuando Aníbal Mosa entregó esa declaración”, señaló.

Además, agregó: “Hoy vino a trabajar en su recuperación y está, de frentón, molesto porque acá se encontró con que se iba a Coquimbo sin que le dijeran nada”.

🔍 ¿Está cerrada o no la salida de Cristián Zavala en Colo Colo?

No. Hoy no hay acuerdo ni negociación activa. Incluso desde Coquimbo reconocen el vínculo con el jugador, pero cuestionan la forma en que se comunicó la situación. “Hace 10 días que no conversan con ningún dirigente de Coquimbo Unido”, advirtieron desde el entorno del club nortino.

Por ahora, Zavala sigue siendo jugador de Colo Colo y su futuro permanece abierto.

📰 En resumen

Mosa anunció públicamente la cesión de Zavala a Coquimbo

El jugador se presentó a entrenar en el Monumental

Desde Coquimbo niegan negociaciones activas

Zavala se enteró de su salida por la prensa

La última conversación entre clubes fue hace casi dos semanas

Hoy no existe acuerdo cerrado

