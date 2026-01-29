Deportes Limache y Colo Colo se enfrentan este sábado 31 de enero a las 12:00 horas por la primera fecha del Campeonato Nacional 2026. El compromiso se disputará en el Estadio Elías Figueroa Brander, en la ciudad de Valparaíso.

El equipo dirigido por Víctor Rivero llega a este encuentro tras caer por 3-2 ante Coquimbo Unido en la Supercopa disputada en Viña del Mar, mientras que el Cacique viene de imponerse a Peñarol en una curiosa definición a penales durante la Serie Río de la Plata, en Uruguay.

📡 ¿Quién transmite en vivo Limache vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026?

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Limache vs Colo Colo?

El partido Deportes Limache vs Colo Colo se jugará este sábado 31 de enero, a partir de las 12:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

🗓 Fecha: Sábado 31 de enero

🕛 Hora: 12:00 horas

🏟 Estadio: Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso

🟨 Árbitros del partido entre Deportes Limache vs Colo Colo

Árbitro: Cristián Garay.

1er asistente: Joaquín Arrué.

2do asistente: Hernán Banda.

Cuarto árbitro: Nicolás Millas.

VAR: Juan Jara.

AVAR: Emilio Bastías.

🔴⚫ El XI de Deportes Limache vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026

Probable formación: Matías Bórquez; Yerko González, Augusto Aguirre, Marcelo Flores, Alfonso Parot; César Pinares, Ramón Martínez, Jean Meneses; Daniel Castro, Joaquín Montecinos, Marcos Arturia. DT: Víctor Rivero.

⚪⚫ El XI de Colo Colo vs Deportes Limache por el Campeonato Nacional 2026

Probable formación: Fernando de Paul; Matías Fernández, Javier Méndez, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez; Francisco Marchant, Maximiliano Romero, Claudio Aquino. DT: Fernando Ortiz.