El fútbol nacional no ha quedado ajeno con la tragedia que sacudió al sur de Chile, donde miles de personas resultaron damnificadas productos de los incendios forestales en las regiones del Biobío y Ñuble.

Colo Colo, a través del Club Social y Deportivo, habilitó algunos sectores del Estadio Monumental como centro de acopio. Sin embargo, los albos quieren seguir ayudando a los damnificados.

Así lo reveló el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien contó que la idea del club es llevar a cabo una Noche Alba solidaria con el objetivo de generar recursos que vayan en ayuda de los afectados.

Hace algunas semanas, Colo Colo canceló la realización de la tradicional Noche Alba debido a que no encontraron rival para enfrentar en el Estadio Monumental. Sin embargo, tras los lamentables hechos que sacudieron recientemente a nuestro país, en el Cacique plantearon la idea de llevarla a cabo para ayudar a los damnificados por los incendios.

“Hemos estado trabajando con el Club Social, porque Colo Colo no se puede mantener ajeno a las desgracias que sufrieron nuestros hermanos del Biobío y Ñuble”, dijo el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, tras la reunión de directorio de este miércoles.

“Hemos acercado posiciones con las autoridades para realizar una Noche Alba solidaria, donde pretendemos reunir recursos económicos para poder entregárselos a nuestros hermanos afectados”, añadió.

Respecto a la fecha, el mandamás de la concesionaria adelantó que podría ser el 11 de febrero y que Unión Española asoma como posible rival. “También estamos evaluando la alternativa de jugar partidos mixtos de hombres y mujeres”, concluyó.

⚽ ¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo jugará este sábado 31 de enero a las 12:00 horas frente a Deportes Limache en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso en el que será su debut en el Campeonato Nacional 2026.

Para este compromiso, los albos tienen cuatro bajas confirmadas: Javier Correa y Javier Méndez por suspensión, y Marcos Bolados y Cristián Zavala por lesión.

