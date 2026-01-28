El regreso de Cristián Zavala a Colo Colo estuvo lejos de ser el que imaginaba el propio jugador y el cuerpo técnico. Luego de un segundo semestre en el que logró reencontrarse con continuidad y confianza, su vuelta al Monumental quedó marcada por una seguidilla de hechos que terminaron empujando al club a tomar una resolución clave.

Un penal fallado que dio la vuelta al mundo, una lesión grave confirmada por los exámenes médicos y un mercado que parecía abrirle una nueva salida. Todo ocurrió en cuestión de días. Hoy, con el diagnóstico sobre la mesa y los plazos corriendo, en Blanco y Negro optaron por cerrar una puerta y definir el camino que seguirá el extremo albo durante 2026.

❓ ¿Qué lesión sufrió Cristián Zavala y cuánto tiempo estará fuera?

Tras someterse a los exámenes médicos correspondientes, Colo Colo confirmó que Cristián Zavala sufrió una fractura en la rótula derecha, una dolencia que lo mantendrá más de dos meses fuera de las canchas.

La lesión se produjo luego del amistoso ante Peñarol en Montevideo, donde el atacante ingresó en los minutos finales y quedó marcado por un lanzamiento penal fallido que rápidamente se viralizó a nivel internacional. Pese a la gravedad del diagnóstico, el cuerpo médico decidió no llevarlo al quirófano por ahora, optando por un tratamiento conservador con terapias regenerativas mediante plaquetas, con el objetivo de acelerar su recuperación.

⚠️ ¿Cómo afecta la lesión de Zavala al ataque de Colo Colo en 2026?

La baja de Zavala no es menor para el armado ofensivo del Cacique. En el cuerpo técnico lo veían como el reemplazante natural de Marcos Bolados, quien sufrió una rotura de ligamentos al inicio de la pretemporada.

Su ausencia profundiza un escenario complejo para Fernando Ortiz, que ya perdió piezas importantes del plantel como Vicente Pizarro y Lucas Cepeda, y que sigue a la espera de refuerzos para un ataque que hoy quedó corto de variantes. Con menos competencia interna y un calendario exigente, la lesión del extremo suma un nuevo dolor de cabeza en Macul.

🔄 ¿Por qué Zavala no podrá volver a Coquimbo Unido en este mercado?

Con la lesión confirmada, el escenario contractual del jugador dio un giro. Zavala finaliza su vínculo con Colo Colo en diciembre de 2026 y su intención inicial era volver a salir a préstamo, idealmente a Coquimbo Unido, antes del cierre del plazo de inscripción en el Campeonato Nacional 2026.

Incluso, ya había iniciado conversaciones para concretar un nuevo préstamo, respaldado por el buen recuerdo que dejó en el puerto pirata durante el segundo semestre pasado. Sin embargo, el directorio tomó una decisión tajante: no autorizar una nueva salida. Colo Colo determinó que el futbolista deberá cumplir su contrato en Macul, descartando cualquier cesión en este mercado.

💬 El mensaje que dejó Zavala tras su paso por Coquimbo

En su despedida del cuadro aurinegro, Zavala dejó en claro lo significativo que fue ese ciclo a nivel personal y futbolístico. En redes sociales escribió:

“Llegamos a Coquimbo siendo tres, y nos vamos del puerto con un cuarto pequeño pirata. Agradezco a la hinchada, compañeros, staff y cuerpo técnico por la confianza que me entregaron cuando estaba en un momento complicado. Ustedes lograron que me volviera a enamorar del fútbol. Disfruté los 13 partidos que estuve con ustedes y día a día pedía que no terminara esta locura”. Hoy, ese capítulo quedó cerrado, al menos por ahora.

🧠 ¿Qué decidió Colo Colo sobre el futuro contractual de Cristián Zavala?

La determinación de Colo Colo no responde solo a lo deportivo. También es una señal institucional. Zavala seguirá siendo parte del plantel, aunque su recuperación y la ausencia de competencia internacional dejan abierta la incógnita sobre el rol que tendrá una vez que vuelva a estar disponible.

Eso sí, el escenario no es definitivo. Tras el 30 de junio, el jugador quedará habilitado para negociar como agente libre, lo que vuelve a instalar interrogantes sobre su continuidad más allá del segundo semestre. Por ahora, el foco está puesto en su rehabilitación. El resto quedó sujeto a lo que ocurra dentro y fuera de la cancha.

📰 En resumen

Cristián Zavala sufrió una fractura en la rótula derecha

Estará más de dos meses fuera de las canchas

Colo Colo descartó una nueva salida a préstamo

No volverá a Coquimbo Unido en este mercado

Deberá cumplir su contrato en Macul

Podrá negociar como agente libre tras el 30 de junio

