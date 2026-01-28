Blanco y Negro tendrá su reunión de directorio donde se espera que se confirme a un refuerzo para Colo Colo, se oficialice la salida de Pavez y se de curso a una nueva negociación para la última incorporación en esta ventana de mercado de pases.

Mientras, las autoridades de la región de Valparaíso definieron el aforo para el partido entre Limache y Colo Colo con una pésima noticia para el hincha del Cacique: solo habrá público local.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este miércoles 28 de enero