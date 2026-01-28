Noticias de Colo Colo hoy miércoles 28 de enero: jornada clave en Blanco y Negro para sumar refuerzos y ratifiar la salida de Esteban Pavez
Oscar Buch Guzmán
La dirigencia de Colo Colo oficializará a un nuevo refuerzo durante esta jornada y evaluará la partida del capitán Esteban Pavez al fútbol peruano.
Blanco y Negro tendrá su reunión de directorio donde se espera que se confirme a un refuerzo para Colo Colo, se oficialice la salida de Pavezy se de curso a una nueva negociación para la última incorporación en esta ventana de mercado de pases.
Mientras, las autoridades de la región de Valparaíso definieron el aforo para el partido entre Limache y Colo Colo con una pésima noticia para el hincha del Cacique: solo habrá público local.
🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este miércoles 28 de enero
Periodista, diplomado en Periodismo Deportivo y Comunicación Digital. Comenzó en Radio Cooperativa y Cooperativa.cl en 2009. Llegó a ser editor de Al Aire Libre y Canal 13. Fundó la radio online de Codelco en 2021. Volvió a Al Aire Libre en 2024. Hincha de Universidad de Chile y Corinthians.
“Ganar o perder, pero siempre con democracia.”