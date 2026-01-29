Después de una reunión de directorio decepcionante para el hincha de Colo Colo, en donde sólo se confirmó a Lautaro Pastrán como refuerzo y se anunciaron las salidas de Esteban Pavez y Cristián Zavala, Blanco y Negro seguirá en la búsqueda de un refuerzo más. Pero no será ni Víctro Dávila ni Diego Valdés.

Si bien Colo Colo necesita un arquero y un volante central, la dirigencia del Cacique sólo irá por el mediocampista y será para suplir la vacante que dejó Vicente Pizarro.

En su adiós de Colo Colo, Esteban Pavez, no escondió su tristeza por la forma en la que se dió su salida del club e incluso indicó que no estaba dentro de sus prioridades salir del elenco popular.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este jueves 29 de enero