Colo Colo entró en tierra derecha en el mercado de pases. Esta jornada arribó al país Lautaro Pastrán, quien se convertirá en el quinto refuerzo del equipo para la temporada 2026.

Tras la llegada del atacante chileno-argentino, la dirigencia se reunió este miércoles para analizar otros temas, entre ellos, la posible incorporación de nuevos jugadores, donde los nombres de Víctor Dávila y Diego Valdés asomaban con fuerzas para suplir la salida de Lucas Cepeda.

En ese contexto, el directorio de Blanco y Negro tomó una decisión clave, la cual seguramente no dejará del todo conforme al cuerpo técnico encabezado por Fernando Ortiz.

😯 La decisión de Colo Colo con Víctor Dávila y Diego Valdés

Si bien se rumoreó con que uno de los exseleccionados nacionales llegaría al Estadio Monumental para reforzar la ofensiva de Colo Colo, finalmente Blanco y Negro descartó el arribo de ambos jugadores. ¿La razón? Su alto valor, lo cual provocaría que el club se salga de su presupuesto.

La opción de Diego Valdés era la más complicada, puesto que desde Vélez Sarsfield estaban dispuestos a un préstamo por un precio muy elevado. Sin embargo, la alternativa de Víctor Dávila parecía más favorable, ya que América estaba abierto a cederlo siempre y cuando el Cacique se hiciera cargo de una parte de su sueldo.

Esto finalmente no ocurrirá, debido a que la dirigencia optó por no insistir por ninguno de los dos futbolistas nacionales, por lo que Fernando Ortiz no sumará nuevos jugadores en ataque.

⚽ ¿Se cierra el mercado de Colo Colo?

Esta no es la única decisión que adoptó Blanco y Negro. Y es que si bien todo indicaba que llegaría más de un nombre además de Luciano Pastrán, esta posibilidad se ve cada vez más lejana.

La idea de Ortiz era sumar a un portero para pelear el puesto con Fernando De Paul, pero según pudo averiguar Al Aire Libre, la concesionaria presidida por Aníbal Mosa optó por no acceder a dicha petición.

En caso de que llegue un nuevo refuerzo sería en la zona del mediocampo para cubrir la salida de Vicente Pizarro, y en caso de concretarse, sería la última incorporación para la temporada 2026.

🔗 Sigue a Al Aire Libre y no te pierdas ninguna novedad de Colo Colo.