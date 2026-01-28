Colo Colo se estrenará este sábado en el Campeonato Nacional 2025. Para su primer partido oficial de la temporada, los albos enfrentan un complejo panorama, el cual mantiene en alerta a Fernando Ortiz.

Y es que a la salida de Lucas Cepeda y la lesión de Marcos Bolados se sumó la baja de Cristián Zavala, quien también se encuentra con problemas físicos, y que además, podría dejar nuevamente el club.

Mientras espera que se incorpore Lautaro Pastrán, el ‘Tano’ tiene un problema no menor: la falta de extremos altera su planificación. Por ello, se vio obligado a recurrir a dos ‘tapados’, los cuales podrían ser una alternativa en el ataque.

⚽ Los ‘tapados’ de Ortiz ante la falta de extremos en Colo Colo

Con las bajas anteriormente mencionadas, el Cacique solo cuenta con dos jugadores por las bandas en el sector ofensivo: Francisco Marchant y Leandro Hernández.

Esta situación provocó que el entrenador del popular buscara variantes en la cantera. Según reveló En Cancha, Ortiz volvió a subir al primer equipo a Maikel Peña y al mediapunta Vicente Martínez.

Sin embargo, hasta el momento Colo Colo no ha parado un posible equipo titular, por lo que se desconoce si alguno de los canteranos irá citado para el compromiso del próximo día sábado.

⚽ Las opciones de Maikel Peña y Vicente Martínez en Colo Colo

Maikel Peña es un atacante de 16 años que ya entrenó con el primer equipo de Colo Colo durante el 2025, mientras que Vicente Martínez es un mediapunta de 17 años que participó en las prácticas del plantel durante la pretemporada en el Complejo del Sifup en Pirque.

Si bien en estos momentos son considerados como una opción por Fernando Ortiz, la llegada de Lautaro Pastrán complica sus opciones en convocatorias futuras en el Campeonato Nacional.

Eso sí, tanto Peña como Martínez están bien evaluados por el entrenador del Cacique y teniendo en cuenta que esta temporada aumentarán los cupos de jugadores suplentes en el torneo, no sería extraño verlos de vez en cuando como alternativas en el plantel de honor de los albos.

