Este miércoles arribó a Chile Lautaro Pastrán, delantero que se convertirá en el quinto refuerzo de Colo Colo para la temporada 2026. Sin embargo, el mercado albo aún no cierra, puesto que la idea es reforzar otros puestos.

Una de las posiciones donde el cuerpo técnico encabezado por Fernando Ortiz espera sumar un nombre es en la portería, puesto que la intención es que llegue un guardameta para que pelee el puesto con Fernando De Paul.

En medio de esa búsqueda, el Cacique recibió un sorpresivo inconveniente, ya que Miguel Vargas, uno de los apuntados por la directiva, quedó prácticamente descartado. Esto porque ‘Manotas’ renovó recientemente con Universitario de Perú, lo que complicaría un posible traspaso al Popular. Sin embargo, en Macul se siguen moviendo e insistirán por otro golero.

🧤 Colo Colo iría por portero del fútbol local

El portero en cuestión es Tomás Ahumada de Audax Italiano. El golero, de gran 2025, es del gusto de Daniel Morón, quien lo tiene en la mira hace bastante tiempo y quien estaría insistiendo en su fichaje.

“Colo Colo sigue insistiendo por un portero. Ayer hablábamos de ‘Manotas’ Vargas de Universitario, pero no quiero descartar lo de Tomás Ahumada, que es un deseo de Morón que lo tiene bien evaluado y analizado”, dijo el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado.

La reunión de directorio de esta jornada será clave para analizar distintas situaciones que tienen que ver con el mercado, por lo que la situación de Ahumada podría resolverse pronto.

Eso sí, la dirigencia de Blanco y Negro debe moverse rápidamente, puesto que Audax Italiano se estrenará en el Campeonato Nacional este viernes cuando visite a Universidad de Chile. Si el portero ve minutos, quedará descartado para la presente ventana de traspasos, por lo que el Cacique tendría que salir a buscar otro nombre.

⚽ Los números de Tomás Ahumada el 2025

Tomás Ahumada fue uno de los puntos altos de Audax Italiano la temporada 2025. El portero jugó 3.690 minutos en 41 partidos, en los cuales recibió 51 goles y logró dejar su portería en cero en 13 oportunidades.

