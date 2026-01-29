A días del inicio del Campeonato Nacional 2026, en Colo Colo no solo se afinan nombres para el once titular ni se resuelven los últimos movimientos del mercado. También se toman decisiones silenciosas, de esas que no se anuncian en conferencias, pero que terminan marcando el destino de varios jugadores.

Uno de esos casos quedó rápidamente despejado en la pretemporada. Volvió al Monumental tras un año de continuidad y protagonismo fuera de Macul, con la ilusión lógica de transformarse en una opción real. Sin embargo, el cuerpo técnico resolvió otro camino y hoy el jugador entrena sin proyección concreta de minutos, mientras su entorno ya trabaja en encontrarle un nuevo destino.

❓ ¿Por qué Lucas Soto no entra en los planes de Fernando Ortiz en Colo Colo

El regreso de Lucas Soto al Monumental no tuvo el desenlace que imaginaba. Tras su préstamo en Everton, donde sumó continuidad y regularidad, el volante volvió a Macul con la expectativa de ser considerado por Fernando Ortiz.

Sin embargo, la evaluación fue clara. El cuerpo técnico decidió no incluirlo dentro de la planificación deportiva para la temporada 2026, optando por otras alternativas para su posición y cerrándole, de manera temprana, cualquier opción de pelear un espacio en el plantel.

⚽ ¿Cómo fue la temporada de Lucas Soto en Everton?

En términos de continuidad, el paso de Soto por Viña del Mar fue el más estable de su carrera. Durante la temporada 2025 disputó 23 partidos oficiales, superó los 1.600 minutos en cancha y fue titular en la mayoría de esos encuentros.

Además, amplió su registro táctico. No solo actuó como volante, sino que también se consolidó en varios tramos como lateral derecho, una polifuncionalidad que alimentó la ilusión de tener una oportunidad real a su regreso a Colo Colo. Ese recorrido, sin embargo, no terminó siendo determinante en la decisión final del cuerpo técnico albo.

🔄 ¿Qué rol cumple hoy Lucas Soto en el plantel de Colo Colo?

Actualmente, y según lo reportado por Al Aire Libre, Soto se mantiene entrenando en Colo Colo, pero sin ser considerado dentro del grupo que compite por un lugar en el equipo. Su rutina responde más a un trabajo físico de mantención que a una alternativa deportiva concreta para el arranque del torneo.

Desde su entorno transmiten calma. Entienden que el mercado aún ofrece opciones y que el objetivo es encontrar un club donde pueda volver a sumar minutos, tal como ocurrió durante su préstamo en Everton.

💼 ¿Puede Lucas Soto transformarse en moneda de cambio en este mercado?

En Macul no descartan otro escenario. Con la búsqueda activa de refuerzos en el mediocampo y la necesidad de equilibrar el presupuesto, el nombre de Soto aparece como una posible ficha de intercambio en alguna operación local.

Su valor de mercado ronda los 475 mil dólares, una cifra que podría cubrir parte de una negociación, aunque no alcanzaría para cerrar por sí sola una transferencia de mayor envergadura. Todo dependerá del nombre que Colo Colo decida ir a buscar y de cómo se mueva el mercado en los próximos días.

El caso de Lucas Soto vuelve a instalar un patrón que se repite en Colo Colo: jugadores que crecen fuera del club, regresan con expectativas legítimas, pero se encuentran con un escenario donde la competencia interna y las decisiones técnicas pesan más que el recorrido reciente.

Para el jugador, el desafío vuelve a ser encontrar un lugar donde pueda jugar. Para Colo Colo, la señal es clara: el proyecto 2026 avanza con nombres definidos y poco margen para quienes no logran encajar de inmediato en la idea del entrenador.

📰 En resumen

Lucas Soto volvió a Colo Colo tras un año de continuidad en Everton

Fernando Ortiz decidió no considerarlo en la planificación 2026

El jugador entrena en Macul mientras busca nuevo club

Puede salir a préstamo o ser utilizado como moneda de cambio

Su prioridad es seguir sumando minutos y regularidad

