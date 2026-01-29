La antesala del debut de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2026 dejó de ser solo futbolística. A días del partido ante Deportes Limache en Valparaíso, la conversación se trasladó al aforo, la seguridad y el sentido del espectáculo en regiones.

La determinación de las autoridades de no permitir público visitante encendió las alarmas en el cuadro tomatero. En ese escenario, desde la dirigencia de Limache surgió una postura que no estaba en los planes iniciales y que podría modificar el contexto de uno de los partidos más esperados de la primera fecha.

❓ ¿Qué decisión analiza Deportes Limache para el partido con Colo Colo?

El presidente de Deportes Limache, César Villegas, confirmó que el club evalúa jugar a puertas cerradas si se mantiene la prohibición de hinchas visitantes para el duelo ante Colo Colo.

“Hoy por la mañana sacamos el comunicado que, si la autoridad mantiene la postura de jugar solo con público local, nosotros como club tomaremos el resguardo y jugaremos a puertas cerradas porque no me parece que un espectáculo sea para un cierto grupo de hinchas o para un cierto sector del público”, señaló el dirigente.

La postura marca un quiebre respecto al plan original y busca reabrir el debate sobre el aforo y la presencia de ambas hinchadas en un partido de alta convocatoria.

🏟️ ¿Por qué Limache cuestiona la prohibición de hinchas visitantes vs Colo Colo?

Desde la dirigencia tomatera consideran que la medida afecta directamente al espíritu del evento, especialmente tratándose de un partido en región y en plena primera fecha del torneo.

“Encuentro, de cierta parte, una forma egoísta de no pensar por qué la gente en regiones no puede disfrutar de un espectáculo deportivo y también que puedan ver a Colo Colo en regiones, porque Colo Colo tiene un arraigo importante y la gente quiere verlo”, sostuvo Villegas.

El presidente fue más allá y apuntó al trasfondo del problema: “No podemos dejar que la delincuencia nos gane, no podemos dejar que esos seudos hinchas nos limiten y tengamos los estadios vacíos”.

👮 ¿Qué aforo pidió Limache vs Colo Colo y por qué la autoridad aún no responde?

Limache solicitó autorización para un aforo cercano a las 18 mil personas, en un estadio con capacidad superior a los 23 mil espectadores. La intención, explican desde el club, era reducir costos y ofrecer precios más accesibles.

“El costo del espectáculo es altísimo: por la cantidad de guardias y por todas las medidas de seguridad que estamos implementando”, explicó Villegas, detallando además que contrataron una empresa externa especializada en eventos de alta convocatoria. Hasta ahora, según la dirigencia, no existe una respuesta definitiva por parte de la Delegación Presidencial ni de Carabineros, lo que mantiene el escenario abierto.

La eventual decisión de disputar el partido sin público marcaría un precedente complejo en el arranque del Campeonato Nacional 2026. Para Limache, el tema trasciende lo deportivo.

“Es la primera fecha, en región, en tiempos estivales, donde la gente está veraneando. Esto es para brindar un espectáculo que a la gente le gusta”, insistió el dirigente.

Y cerró con una advertencia directa: “Si esto hoy fracasa, estamos dando una clara señal de que la delincuencia nos está ganando”.

🕒 ¿Cuándo se juega Deportes Limache vs Colo Colo?

El partido está programado para este sábado 31 de enero, a partir de las 12:00 horas, en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, válido por la Fecha 1 del Campeonato Nacional 2026.

📰 En resumen

Limache evalúa jugar a puertas cerradas ante Colo Colo

La medida surge por la prohibición de hinchas visitantes

El club pidió aforo reducido y precios accesibles

Aún no hay respuesta definitiva de la autoridad

El partido se juega este sábado en Valparaíso

