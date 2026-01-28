Coquimbo Unido tocó el cielo en 2025. Campeón del fútbol chileno con autoridad, 75 puntos y una campaña que dejó atrás —con claridad— a Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica. Sin embargo, cuando el calendario vuelve a empezar, el reconocimiento no siempre llega desde todos los frentes.

A días del inicio del Campeonato Nacional 2026, una señal encendió el debate: las principales casas de apuestas no sitúan al cuadro aurinegro como el principal favorito al título. Pese a su histórica temporada, el mercado volvió a inclinar la balanza hacia los grandes de Santiago, instalando una pregunta incómoda en la previa.

⚽ ¿Por qué Coquimbo Unido no aparece como favorito al título 2026?

El contraste llama la atención. Según un levantamiento realizado por Apuesta Legal Chile, Coquimbo Unido no lidera las preferencias en ninguna de las principales plataformas de apuestas del país, pese a ser el campeón vigente.

Las cuotas reflejan una tendencia clara: el favoritismo volvió a concentrarse en los tres clubes más grandes del país, relegando al aurinegro a un segundo plano en la previa del torneo.

📊 ¿Cuáles son las cuotas para campeón del fútbol chileno 2026?

En Betano, Colo Colo (2.85) y Universidad de Chile (2.90) encabezan las proyecciones para quedarse con el título 2026. Más atrás aparece Universidad Católica con una cuota de 4.25.

Recién después surge Coquimbo Unido, con una cuota de 9.50, muy por debajo de los equipos a los que superó con claridad en la última temporada. La tendencia se repite en Coolbet y Rojabet, donde el cuadro aurinegro vuelve a aparecer como el menos respaldado dentro del grupo de los cuatro principales candidatos.

🧠 ¿Por qué las casas de apuestas priorizan a los grandes sobre el campeón?

El mercado parece privilegiar factores que van más allá de lo ocurrido en cancha en 2025. El peso histórico, el tamaño de las hinchadas, la presión mediática y los movimientos de plantel suelen incidir con fuerza en la construcción de las cuotas.

En ese escenario, Coquimbo Unido paga el costo de no pertenecer al bloque tradicional de favoritos, aun cuando su rendimiento reciente fue superior al de todos ellos.

🔄 ¿Qué cambios tuvo Coquimbo Unido tras ser campeón 2025?

De cara a la nueva temporada, el cuadro aurinegro inicia un proceso distinto. La llegada de Hernán Caputto a la banca marca una nueva etapa, acompañada de incorporaciones, pero también de salidas relevantes respecto del plantel campeón.

Ese contexto de transición ayuda a explicar la cautela del mercado, que opta por mirar con mayor seguridad a equipos que, pese a no haber sido campeones, han reforzado su plantel con mayor visibilidad.

⚠️ ¿Qué equipos aparecen como los menos favoritos al título 2026?

En el extremo opuesto de las cuotas aparecen clubes como Deportes La Serena, Deportes Limache y Deportes Concepción, que figuran como los menos cotizados para quedarse con el campeonato y, en la previa, son apuntados como candidatos a pelear en la zona baja de la tabla.

⏳ ¿Puede Coquimbo Unido volver a desafiar al mercado en 2026?

Con el inicio del torneo fijado para el 30 de enero, la pregunta queda instalada: ¿Pesará más la lógica histórica de las cuotas o Coquimbo Unido volverá a desafiar al mercado, tal como lo hizo en la temporada más brillante de su historia? El campeón ya demostró que sabe romper pronósticos. Ahora, otra vez, parte desde atrás.

📰 En resumen

Coquimbo Unido fue campeón 2025 con una campaña histórica

No lidera el favoritismo para el título 2026

Las casas de apuestas priorizan a Colo Colo, la U y la UC

El proceso de transición influye en las cuotas

El aurinegro vuelve a ir contra la lógica del mercado

📣 Sigue en AlAireLibre.cl el análisis del Campeonato Nacional 2026, las tendencias del mercado y las historias que desafían los pronósticos.