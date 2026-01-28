El Campeonato Nacional 2026 vuelve a escena y lo hace con una señal que muchos hinchas esperan cada temporada: fútbol gratis por TV abierta. La Fecha 1 del torneo arranca este fin de semana y, como ya es tradición, habrá un partido disponible sin necesidad de cable ni suscripciones de pago.

En un contexto donde la mayoría de los encuentros se concentran en señales premium, la confirmación del duelo que irá liberado genera alto interés. No se trata de un cruce cualquiera: el partido enfrenta a dos equipos que llegan como campeones en sus respectivas categorías, elevando el atractivo del estreno oficial del torneo 2026.

📺 ¿Qué partido de la Fecha 1 se puede ver GRATIS por TV abierta?

El partido que se podrá ver GRATIS por TV abierta en la Fecha 1 del Campeonato Nacional 2026 será el duelo entre Universidad de Concepción y Coquimbo Unido.

El encuentro se disputará este sábado 31 de enero, en el Estadio CAP de Talcahuano, y fue elegido como el partido liberado de la primera jornada del torneo.

🕒 ¿Cuándo y a qué hora juegan U de Concepción vs Coquimbo Unido?

📆 Sábado 31 de enero de 2026

⏰ 15:30 horas

🏟️ Estadio CAP de Talcahuano

🏆 Fecha 1 – Campeonato Nacional 2026

📡 ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS U de Concepción vs Coquimbo Unido?

La transmisión gratuita estará a cargo de Canal 13, que este 2026 emitirá un partido por fecha en TV abierta.

Se podrá ver a través de:

Canal 13 (13.1 digital)

13.cl

Deportes 13

Señal 2 de T13 en Vivo

Además, el duelo también contará con transmisión por TNT Sports, para quienes tengan acceso a televisión de pago.

Cabe recordar que la Universidad de Concepción vuelve a la división de honor tras coronarse campeón de la Primera B, cerrando una sólida campaña que le permitió regresar al Campeonato Nacional con buenas sensaciones.

Al frente estará Coquimbo Unido, actual campeón del torneo 2025 y reciente ganador de la Supercopa, lo que le da al cruce un peso especial en el arranque de la temporada. Dos campeones, dos contextos distintos y un estreno que promete intensidad desde el primer minuto.

📅 Programación completa de la Fecha 1 del Campeonato Nacional 2026

Viernes 30 de enero

Universidad de Chile vs Audax Italiano – 20:00 hrs (Estadio Nacional)

Sábado 31 de enero

Deportes Limache vs Colo Colo – 12:00 hrs (Estadio Elías Figueroa)

Universidad de Concepción vs Coquimbo Unido – 15:30 hrs (Estadio CAP)

Cobresal vs Huachipato – 18:00 hrs (Estadio El Cobre)

Domingo 1 de febrero

Deportes La Serena vs Universidad Católica – 18:00 hrs (Estadio La Portada)

Palestino vs Ñublense – 20:30 hrs (Estadio Municipal de La Cisterna)

Lunes 2 de febrero

Everton vs Unión La Calera – 20:00 hrs (Estadio Sausalito)

Deportes Concepción vs O’Higgins – 20:30 hrs (Estadio El Teniente)

📰 En resumen

Comienza el Campeonato Nacional 2026

Habrá un partido GRATIS por TV abierta en la Fecha 1

El duelo enfrenta a dos equipos campeones

Se juega el sábado 31 de enero a las 15:30 horas

Transmite Canal 13 en TV abierta y plataformas digitales

El resto de la fecha va por señales de pago

📣 Sigue en AlAireLibre.cl toda la cobertura del inicio del Campeonato Nacional 2026, la programación completa y los partidos que van GRATIS por TV abierta.