Coquimbo Unido sigue moviendo el mercado tras una temporada inolvidable. El campeón del fútbol chileno volvió a quedar en la mira luego de confirmar una nueva salida importante en el plantel, una que tocó especialmente a los hinchas del puerto: la partida de Cecilio Waterman.

El delantero panameño fue clave en la histórica campaña del Pirata y decidió cerrar su ciclo con un mensaje que generó de inmediato reacciones en redes sociales y en la ciudad.

⚽ La despedida de Waterman que remeció al puerto

Waterman utilizó sus redes para despedirse del club con palabras que reflejaron lo vivido en Coquimbo. “Hoy me despido de este hermoso club, donde me sentí siempre en casa desde el momento que llegué al puerto”, escribió, confirmando un adiós que no estaba en los planes del hincha aurinegro. El panameño también destacó lo conseguido en la temporada. “Logramos ser campeones, bajando una histórica estrella, rompiendo todos los récords”.

Su relación con la hinchada fue uno de los puntos más valorados durante su paso por el equipo, y así lo dejó claro en su mensaje. “Agradezco el cariño de todos los hinchas, de amigos que hice en el puerto y que durarán para toda la vida… Porque una vez pirata, siempre pirata”, expresó, frase que rápidamente se viralizó entre los coquimbanos.

🏴‍☠️ Un adiós que deja una puerta abierta

A pesar de la sorpresa por su salida, Waterman dejó una frase que alimentó la ilusión de muchos: “Ojalá en algún momento nuestros caminos se vuelvan a encontrar, Coquimbo querido”.

El goleador convirtió 10 tantos en 27 partidos durante el torneo, siendo una de las figuras más determinantes del plantel campeón. Su partida se suma a otras bajas relevantes, como la de Matías Palavecino y la del técnico Esteban González, lo que obliga a la dirigencia a tomar decisiones rápidas de cara a la próxima temporada