U Católica logró darle vuelta la mano a una temporada que parecía ser gris para terminar apoderándose del Chile 2 y clasificar directamente a la Copa Libertadores del 2026, una temporada que traerá mayor exigencia a nivel deportivo y por lo que en la precordillera empiezan a moverse en cuanto a la conformación de un plantel que esté la altura de las expectativas.

Tan solo a días de finalizado el campeonato, en la UC se movieron rápidamente y este martes hubo un claro indicio de que el elenco de La Franja ya tiene amarrado a su primera incorporación para la próxima temporada, y se trata de nada menos que el codiciado Matías Palavecino, campeón y figura con Coquimbo Unido de la Liga de Primera.

✅ Palavecino visitó el Claro Arena y su incorporación en la UC es inminente

Antes de que finalizara el torneo el nombre de Palavecino ya había sonado como posible incorporación tanto de U Católica como Colo Colo, pero finalmente fue el elenco de la precordillera los que pusieron el pie en el acelerador para abrochar a uno de los mejores jugadores de la temporada 2025.

Y es que esta jornada de martes el volante de Coquimbo visitó el Claro Arena en compañía del gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich. Es más, ambos llegaron en el mismo vehículo al recinto de San Carlos de Apoquindo seguramente para negociar las condiciones de su fichaje en el club estudiantil.

De este modo, solo quedaría esperar a las próximas horas para que desde la UC hagan oficial la incorporación de su primer fichaje para la temporada 2026, una en la que enfrentarán el Campeonato, la Copa Libertadores, la Supercopa y la Copa Chile.

Matías Palavecino aterrizará en el Claro Arena para jugar por la UC/ © Photosport

📊 Los números de Matías Palavecino este 2025

Además de proclamarse campeón junto a Coquimbo Unido, Matías Palavecino fue uno de los jugadores más destacados este año y uno de los volantes de mejor rendimiento en el torneo.