Coquimbo Unido todavía no termina de celebrar el primer título de su historia y ya vive una jornada que nadie quería enfrentar. Matías Palavecino, uno de los futbolistas más determinantes de la campaña 2025, confirmó que no seguirá en el club y abrió un capítulo lleno de incertidumbre en el puerto.

El mediapunta, que se transformó en símbolo aurinegro, habló tras la última fecha del Campeonato Nacional y soltó declaraciones que marcaron el cierre de un ciclo inolvidable.

⚽ Palavecino deja Coquimbo Unido: la frase que dejó helado al campeón

Palavecino fue directo al corazón del hincha cuando describió lo que vivía el plantel: “Es muy lindo; sensaciones encontradas. Un año, en todos los aspectos, increíble. Saber que muchos chicos no vamos a seguir en el club duele, pero nos vamos contentos de que hicimos historia”, dijo visiblemente emocionado.

Y cuando la pregunta fue frontal, su respuesta también lo fue. Ante la consulta sobre si él era uno de los que partían, respondió sin titubear: “Yo creo que sí, contra la U jugué mi último partido. Agradecido a la gente por el cariño que me brindó y es un hasta luego, porque volveré”.

🏴‍☠️ El campeón empieza a desarmarse

El adiós del argentino se suma a la salida de Esteban González, el entrenador que condujo al Pirata a su primera estrella. Un golpe duro para un equipo que encontró identidad, carácter y fútbol, y que ahora deberá reconstruirse casi desde cero.

Palavecino no pudo estar en la despedida ante Unión Española por acumulación de amarillas, por lo que su último partido con la aurinegra fue el duelo ante Universidad de Chile. Se marcha como una de las figuras absolutas del torneo y una pieza clave del título.