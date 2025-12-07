Coquimbo Unido vivió una temporada inolvidable, que quedará por siempre marcada en la memoria de sus hinchas. El cierre perfecto ante Unión Española parecía abrir semanas de celebración en el puerto, pero el panorama cambió de golpe apenas terminó el último pitazo del año.

Esteban González, arquitecto del título histórico, dio un giro total a su carrera y apareció horas después vestido de azul y negro. Mientras la hinchada aún procesaba la campaña de ensueño, en México ya lo celebraban como nuevo entrenador.

🟡 Esteban González en México: el desafío que agita al campeón

La confirmación llegó desde Querétaro con una presentación que desató conversación inmediata en redes. Un video al estilo 8-bit, como sacado de una consola noventera, fue el elegido para presentar al técnico chileno como el que comandará a los Gallos Blancos en 2026.

La publicación explotó en visualizaciones y comentarios, transformando el anuncio en uno de los más llamativos del fin de semana en la Liga MX. No era para menos: Querétaro buscaba sacudirse de una campaña irregular y encontró en el campeón chileno la figura ideal para iniciar su reinicio deportivo.

