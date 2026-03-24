Este miércoles se miden por el Grupo A de la Copa de la Liga Huachipato y Coquimbo Unido, en el segundo partido de la zona, ambos elencos vienen de empatar en la primera jornada, por lo que una victoria dejará muy bien acomodado al ganador. La Usina que sigue con un ritmo tambaleante en el Campeonato Nacional, espera reponerse en este certamen.
Coquimbo Unido debe seguir preparando su participación en Copa Libertadores.
¿Quién transmite Huachipato vs Coquimbo Unido EN VIVO por la Copa de la Liga 2026?
El partido de Huachipato vs Coquimbo Unido será transmitido por la señal de cable de TNT Sports y también por la plataforma de pago de streaming de TNT Sports en HBO Max.
¿Cuándo y a qué hora juegan Huachipato vs Coquimbo Unido por la Copa de la Liga 2026?
El compromiso de Huachipato vs Coquimbo Unido se llevará a cabo este miércoles 25 de marzo a las 18:00 horas en el estadio Cap Acero por la Copa de la Liga 2026.
Árbitros del partido entre Huachipato vs Coquimbo Unido por la Copa de la Liga 2026
Árbitro: Reinero Alvarado
Asistente 1: Víctor Pasmiño
Asistente 2: Diego Vidal
Cuarto árbitro: Benjamín Saravia
Var: Matías Assadi
Avar: Edson Cisternas
Posible XI de Huachipato vs Coquimbo Unido por la Copa de la Liga 2026
Sebastián Mella; Cristián Toro, Renzo Malanca, Santiago Silva y Rafael Caroca; Claudio Torres, Javier Cárcamo y Ezequiel Cañete; Lionel Altamirano, Juan Ignacio Figueroa y Cris Martínez.
DT: Jaime García.
Posible XI de Coquimbo Unido vs Huachipato por la Copa de la Liga 2026
Gonzalo Flores; Dylan Escobar, Elvis Hernández, Juan Cornejo y Manuel Fernández; Benjamín Chandía, Dylan Glaby y Sebastián Galani; Cristián Zavala, Guido Vadalá y Luis Riveros.
DT: Hernán Caputto.