Huachipato y Concepción se enfrentan este sábado por la Copa de la Liga 2026: Ambos elencos buscan tomr un nuevo aire tras un inicio complejo en el Campeonato Nacional, en el que están complicados en la tabla de posiciones y necesitan triunfos de forma urgente.

Este compromiso se jugará en el marco del Grupo D en la competición, el que también componen Colo Colo y Coquimbo Unido, lo que chocarpan entre sí en su estreno.

¿Dónde ver el partido de Huachipato vs Concepción por la Copa de la Liga 2026?

Para ver el partido de Huachipato vs Concepción por la Copa de la Liga 2026 debes acceder a la señal de TNT Sports Premium o TNT Sports en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Huachipato vs Concepción por la Copa de la Liga 2026?

Huachipato y Concepción se enfrentan este sábado 21 de marzo a las 12:00 horas en Talcahuano por la Fecha 1 del Grupo A de la Copa de la Liga 2026.

Fecha: Sábado 21 de marzo

Horario: 12:00 horas

Estadio: Huachipato (Talcahuano)

Árbitros del partido de Huachipato vs Concepción

Árbitro: Nicolás Gamboa

1er asistente: Edosn Cisternas

2do asistente: Cristian Cerda

Cuarto árbitro: Matías Valenzuela

VAR: Manuel Vergara

AVAR: Aldo Gómez

¿Cómo llegan Huachipato y Concepción?

De hecho, los Acrereros llegan con tres derrotas consecutivas que tienen en tela de juicio al entrenador Jaime García, mientras que el León de Collao tiene apenas un triunfo en toda la temporada, lo que significó la salida del DT Patricio Almendra y la llegada de Walter Lemma.

No obstante, esta es otra historia y ambos elencos parten de cero en una competición que da pasajes a la Copa Libertadores (Chile 3), por lo que empezar con un triunfo sería muy valioso.

Probable formación de Huachipato vs Concepción

Sebastián Mella; Ezequiel Cañete, Rafael Caroca, Renzo Malanca; Claudio Sepúlveda, Maicol León, Santiago Silva, Cris Martínez, Lucas Velásquez; Mario Briceño y Lionel Altamirano. DT: Jaime García.

Posible formación de Concepción vs Huachipato